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Валерия выступила в Кишиневе на концерте, посвященном 9 мая

Пока все спали: большой концерт, глава Миноборны США, футбольная Англия

© Sputnik / Yana Zaharova
В мире
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Читайте в ежедневном обзоре Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Грандиозным концертом завершилось в Молдове празднование 9 мая. Мероприятие в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовано под патронатом президента Молдовы.

На сцене, установленной на площади Великого национального собрания, выступили отечественные исполнители, среди которых Виктор Балан, Нелли Чобану, Ольга Тира, Наталья Гордиенко, группы DoReDos и SunStroke Project. Вместе с президентским оркестром они исполнили знакомые каждому песни военных лет. Специальным гостем вечера стала российская певица Валерия.

"В те страшные военные годы плечом к плечу делали эту Победу воины разных национальностей - и молдаване, и русские, и украинцы, и белорусы, азербайджанцы, грузины и другие. Они были братьями. И это была одна Победа. Поэтому сегодня это наш общий праздник, с которым я вас от всей души и поздравляю", - сказала Валерия.

  • Валерия выступила в Кишиневе на концерте, посвященном 9 мая
    Валерия выступила в Кишиневе на концерте, посвященном 9 мая
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Валерия выступила в Кишиневе на концерте, посвященном 9 мая
    Валерия выступила в Кишиневе на концерте, посвященном 9 мая
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Валерия выступила в Кишиневе на концерте, посвященном 9 мая
    Валерия выступила в Кишиневе на концерте, посвященном 9 мая
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Виктор Балан выступил в Кишиневе на концерте, посвященном 9 мая
    Виктор Балан выступил в Кишиневе на концерте, посвященном 9 мая
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Нелли Чобану выступила в Кишиневе на концерте, посвященном 9 мая
    Нелли Чобану выступила в Кишиневе на концерте, посвященном 9 мая
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Оля Тира выступила в Кишиневе на концерте, посвященном 9 мая
    Оля Тира выступила в Кишиневе на концерте, посвященном 9 мая
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Наталья Гордиенко выступила в Кишиневе на концерте, посвященном 9 мая
    Наталья Гордиенко выступила в Кишиневе на концерте, посвященном 9 мая
    © Sputnik / Yana Zaharova
1 / 7
© Sputnik / Yana Zaharova
Валерия выступила в Кишиневе на концерте, посвященном 9 мая

Концерт завершился салютом.

Кто возглавит Минобороны США

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на пост главы Пентагона, сообщила в Twitter пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Президент намерен выдвинуть Патрика М. Шанахана в министры обороны", - написала Сандерс.

​Шанахан в настоящее время исполняет обязанности главы ведомства. В случае выдвижения его кандидатуру предстоит утвердить сенату.

Шанахан стал и.о. главы Пентагона с 1 января 2019 года в связи с отставкой министра Джеймса Мэттиса. Шанахан в прошлом был первым заместителем министра обороны, а также вице-президентом корпорации Boeing. Он окончил Массачусетский технологический институт.

Известно место похорон Доренко

Журналист Сергей Доренко будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости один из его соратников.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в четверг в Москве во время езды на мотоцикле.

"Ожидается, что Сергей будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Дату похорон объявят завтра", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что Доренко ехал на мотоцикле, ему стало плохо, после чего он упал. По его словам, смерть носила естественный характер и не была следствием ДТП. Позже информацию о кончине журналиста подтвердила радиостанция "Говорит Москва", главным редактором которой был Доренко.

Англичане возьмут два футбольных кубка

Впервые в истории финалисты Лиги чемпионов и Лиги Европы будут представлять одну страну. После того, как британские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" стали финалистами Лиги чемпионов, два других клуба с Туманного Альбиона получили право разыграть между собой главный трофей Лиги Европы.

Лондонский "Арсенал" в четверг обыграл на выезде испанскую "Валенсию" со счетом 4:2 и по сумме двух встреч пробился в финал второго по значимости клубного футбольного турнира Старого света.

А уже в ночь на пятницу другая столичная команда "Челси" в серии пенальти одержала победу над немецким "Айнтрахтом" из Франкфурта.

Основное и дополнительное время ответной полуфинальной встречи, состоявшейся в Лондоне, закончилось со счетом 1:1. В серии 11-метровых ударов удачливее оказались хозяева - 4:3.

Титул победителя Лиги Европы команды разыграют 29 мая в Баку.

Таракан "прогулялся" по плечу

Огромный таракан залез на плечо президента Филиппин Родриго Дутерте во время его выступления перед сенатом (верхняя палата парламента страны).

На опубликованных изданием Rappler кадрах видно, что президент не обратил внимания на насекомое на своем теле. Через несколько секунд к нему подбежала помощница и попыталась стряхнуть таракана стопкой бумаг. Затем Дутерте сам убрал его рукой со своей одежды.

Глава государства пошутил, что таракана подложили представители оппозиционной Либеральной партии.

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