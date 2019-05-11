Пока вы спали: десант США в Румынии, допрос Порошенко и позиция России по Идлибу

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. На военную румынскую базу "Кымпия Турзий" США перебросили 12 истребителей F-16C, также сюда прибыли 250 военных из штата Техас, передают румынские СМИ, с ссылкой на американскую прессу. Как пишет ziare.com, эта мобилизация является частью миссии США по поддержке союзников в Европе в случае сторонней агрессии. По официальной версии истребители и военные прибыли для усиления обороны в восточной зоне НАТО и предотвращения якобы "возможной агрессии России".

More than 250 airmen and a dozen F-16C fighter jets from the Fort Worth, Texas-based 457th Fighter Squadron deployed to Romania this month https://t.co/pCDpm7aK9D — Stars and Stripes (@starsandstripes) 10 мая 2019 г.

​Бухарест, ссылаясь на "российскую угрозу", и с опорой на поддержку со стороны США и авторитет НАТО и ЕС продолжает строить планы по расширению своего влияния в Черноморском регионе.

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Обозреватель ro.sputnik.md в Бухаресте еще в августе прошлого года сообщал, что воздушные силы США инвестируют 40 миллионов долларов в строительство новой авиабазы в 71 километре от румынского города Кымпия Турзий. Летом 2018 здесь же базировалась эскадрилья F-15C Eagles и приземлялись самолеты A-10 и F-16.

Порошенко дополнил себя

Завершающий свой президентский мандат Петр Порошенко дал показания прокурорам в рамках расследования "дела о Майдане", пишут местные СМИ. Ранее во время публичных выступлений политик заявлял о новых данных, о которых не говорил на предыдущем допросе. Прокурорам стало интересно, о чем молчал президент и они пригласили его рассказать подробности.

Начальник управления специальных расследований генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил журналистам, что Порошенко за 2,5 года, несмотря на обещания, так и не подписал протокол первого допроса, который проводился под видеозапись. В 2016 году, когда следователи допрашивали президента, у главы государства якобы не было времени поставить подпись. При этом генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Порошенко готов в любой момент повторно дать показания по делу об убийствах в ходе "евромайдана". Сам уходящий президент надеется, что его показания помогут завершить расследование дела о гибели людей в ходе "евромайдана" в 2014 году.

"Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут завершению следствия", - написал Порошенко в Facebook.

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Главную киевскую площадь — майдан Незалежности — заняли сторонники евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" распустили.

Германия, Бельгия и Кувейт искажали ситуацию в Идлибе

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков сообщил, что РФ заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу. Сафронков пояснил это решение тем, что подготовленные Германией, Бельгией и Кувейтом материалы для прессы искажали реальную ситуации в сирийской провинции.

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков во время выступления на экстренном заседании Совбеза ООН призвал США не подрывать процесс урегулирования на Ближнем Востоке: https://t.co/JC9Gk3Clg3 pic.twitter.com/A3w4WjkKM7 — IZ.RU (@izvestia_ru) 28 марта 2019 г.

"Наш акцент на том, что суверенитет, целостность и независимость Сирии нужно соблюдать не на словах, а на деле", — подчеркнул представитель России в ООН.

Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования. По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют большую часть Идлибской зоны деэскалации. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, гнездо террористов в Идлибе необходимо выкорчевывать.

*Террористическая организация, запрещенная в России, в Молдове и других странах.