Суровое наказание ждет водителей, нарушающих эти правила в Румынии

Многие автолюбители из нашей страны должны быть предельно внимательными, выезжая в Румынию, там действуют новые положения правил дорожного движения.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. В Румынии уже почти три месяца действуют новые положения ПДД, которые предусматривают более суровые наказания для водителей. Большинство дорожных штрафов увеличено в разы, а за езду в нетрезвом виде можно получить даже тюремный срок.

Согласно новому Дорожному Кодексу соседней страны, в случае, если в крови водителя обнаружено содержание чистого алкоголя в пропорции 0,2-0,5 грамм на литр, он будет оштрафован по пятому санкционному классу - ему грозит начисление от 21 до 50 штрафных пунктов и лишение прав на полгода.

Агрессивные при езде шоферы могут лишиться водительского удостоверения на 90 дней. Также, если водитель станет виновником ДТП, а правоохранительные органы докажут его вину, ему грозит лишение прав на три месяца.

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Рекомендации автоэкспертов

Чтобы максимально обезопасить себя на трассах, как в Молдове, так и за ее пределами, автоэксперты советуют, перестраиваясь с полосы на другую, совершая маневр при торможении у обочины или идя на обгон, не забывать предупредить других участников движения сигналом "поворотников".

Даже если перед и за вами следует крайне опытный водитель, все равно внезапное перестроение может стать неожиданностью для соседа, скорость реагирования на внезапно возникшие помехи при движении вы знать не можете. Как следствие, может возникнуть ДТП даже там, где вы его не ждали.

В случае, если перестроение происходит без включенных заранее "поворотников", а за вами следует неопытный автомобилист и еще, как правило на подержанной машине с не совсем хорошими тормозами, ДТП будет крайне трудно избежать.

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