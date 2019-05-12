Мэй так играет в футбол: в Сети высмеяли премьера Великобритании - видео

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Пользователи твиттера высмеяли премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, сыгравшую в мяч с детьми, пишет РИА Новости.
Политик опубликовала видео с подписью "Историческая неделя для английского футбола", добавив, что футбольные клубы "вдохновляют детей, взрослых и премьер-министров".Таким образом она прокомментировала выход клубов "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов. Кроме того, в финале Лиги Европы за победу будут бороться английские клубы "Челси" и "Арсенал".
"Невероятно, но факт: футболист из Вас лучше, чем премьер-министр", — съязвил один из жителей Великобритании в комментариях под роликом. "Ваш пиарщик сознательно занимается саботажем ради смеха", — написала в недоумении одна из пользователей.
"Как британскому премьеру удается так часто попадать в неловкие ситуации?"— удивился еще один пользователь соцсетей.
Ранее насмешки в Сети вызывали танцы Терезы Мэй. В октябре прошлого года она станцевала под песню группы ABBA на съезде Консервативной партии. В августе — вместе с учениками в Кейптауне.
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