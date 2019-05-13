Пока вы спали: неудачное ограбление, массовая гибель политиков, решение Помпео

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Группа подростков попыталась проникнуть на территорию электроаппаратного завода в Тирасполе. Молодые люди разбили дверь проходной. Однако злоумышленников спугнул охранник.

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Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, правонарушители бросили металлический прут и попытались скрыться. Сторож позвонил в милицию. Он описал приметы подозреваемых и пояснил, что те убежали в направлении железной дороги. Патруль вневедомственной охраны запросил подкрепление. Силами двух экипажей злоумышленники были задержаны. Ими оказались пятеро молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. По факту умышленного повреждения имущества проводится проверка.

Летевший из Москвы в Самару самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт Шереметьево

SSJ100 вылетел из Шереметьево, но развернулся в районе населенного пункта Ново-Петрово Владимирской области и вернулся в аэропорт.

Что стало причиной разворота, не сообщается.

Ранее катастрофа самолета "Сухой Суперджет 100" произошла в Шереметьево. Самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся после 28 минут полета и совершил жесткую посадку. Судну удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета Sukhoi Superjet 100 подломились стойки и загорелись двигатели. Погиб 41 человек. Среди них - бортпроводник, до последнего спасавшего пассажиров.

Помпео в Москву не летит

Госсекретарь США Майк Помпео отменяет московский этап поездки в Россию, но встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи, как и планировалось.

Как сообщается, Помпео решил отправиться в Брюссель, чтобы обсудить "неотложные вопросы", в частности Иран, с европейскими лидерами. В результате он отменяет московский этап поездки в Россию.

Ранее госдепартамент сообщил, что Помпео посетит Россию 12-14 мая. Во вторник он направится в Сочи, где встретится с Путиным и Лавровым.

Парламент Индонезии расследует смерть более 500 человек, умерших во время выборов президента

Известно, что на подготовительных этапах, в процессе проведения выборов, а также при подсчете голосов и подведении итогов умерло около 550 человек.

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Причиной смерти в большинстве случаев стали инсульты и инфаркты, вызванные усталостью, недосыпанием и изнурительными условиями работы на жаре.

По словам вице-спикера национального парламента Фари Хамзы, в день голосования скончались 456 членов избирательной комиссии, 91 член агентства по надзору за выборами и 22 сотрудника правоохранительных органов, которые обеспечивали порядок во время выборов, более 4 тысяч человек серьезно заболели. В 2014 году на прошлых выборах погибли 157 работников избиркома.

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