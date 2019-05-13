11:21 13 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.06
  • USD17.90
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск

"Sputnik. Мнения": за месяц число французов, считающих Крым частью России, выросло на 11%

© Sputnik / Alexey Malgavko
В мире
Получить короткую ссылку
3510

Как показал опрос IFop, во Франции, Великобритании и США старшее поколение чаще молодежи считает Крым российским.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Число французов, считающих Крым частью России, с середины марта по середину апреля выросло на 11% и составило 37%. Такой же точки зрения придерживаются 38% немцев, 34% британцев и 27% американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в рамках проекта Sputnik.Мнения авторитетной французской социологической компанией IFop.

Согласно исследованию, которое осуществлялось по заказу информационного агентства и радио Sputnik с 9 по 15 апреля 2019 года, не считают полуостров российским 27% граждан США, 34% подданных Великобритании, 37% жителей Франции и 43% граждан ФРГ. Три года назад, в марте 2016-го, ситуация была несколько иной: тогда мнения, что Крым – не Россия, придерживались 45% французов и 48% немцев.

Как показал опрос IFop, во Франции, Великобритании и США старшее поколение чаще молодежи считает Крым российским. Такой точки зрения придерживаются 41% французов и 35% британцев в возрасте старше 35 лет, а их более молодые соотечественники называли полуостров частью России в 27% и 30% случаев. В США считают Крым российским 28% тех, кому за 35, против 18% респондентов в категории от 18 до 24 лет.

Считаете ли вы Крым частью России?
© Sputnik /
Считаете ли вы Крым частью России?

Во Франции, Великобритании и Соединенных Штатах люди с высшим образованием называли Крым частью России чаще опрошенных со средним и неполным средним образованием. Во Франции такое мнение высказали 39% выпускников вузов против 33% респондентов, не имеющих дипломов о высшем образовании. В Британии и США раскладка положительных ответов на вопрос о российской принадлежности полуострова среди респондентов с высшим, средним и неоконченным средним образованием выглядит так: 45% против 32% и 31% соответственно и 31% против 24% и 25% соответственно.

В Германии граждане, придерживающиеся правых взглядов, считают Крым российским чаще, чем левые (44% против 35%). Особенно распространена такая точка зрения среди сторонников партии "Альтернатива для Германии" (55%).

В опросе принимали участие 4010 респондентов в возрасте старше 18 лет Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 130 городах мира и в интернете.

Логотип ОБСЕ
© Photo : OSCE / Curtis Budden
В ОБСЕ назвали неприемлемой ситуацию со Sputnik во Франции и Прибалтике

Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в "Вэйбо" превышает 10 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

Международный проект "Sputnik. Мнения" стартовал в январе 2015 года, в его рамках регулярно проводятся замеры настроений общественности в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, IFop и forsa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Всему миру грозит глобальная анархия - заявление главы МИД Франции
Как рискуют журналисты во Франции во время протестов "желтых жилетов" - видео
Теги:
Крым, Россия, Sputnik.Мнения, мнения, Sputnik
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Певица Шер
Постаревшие знаменитости: как сегодня выглядят кумиры миллионов
LIVE: Полуфинал суперсезона проекта Ты супер!
Полуфинал суперсезона проекта "Ты супер!"
Действие при пожаре в самолете
Действия при пожаре в самолете - советы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться