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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский: я готов бороться за свое честное имя и репутацию

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (93)
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Полная версия письма руководителя портала "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Публикуем полную версию письма, которое передал общественности руководитель портала "РИА Новости – Украина" Кирилл Вышинский:

"Коллеги и друзья! Только сейчас появилась возможность передать слова благодарности за письмо в мою поддержку, которое вы направили в адрес новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Словами не передать (и это не стандартный оборот, а просто по факту), насколько я был рад увидеть под текстом огромное число знакомых имен и фамилий – Евгений Бекасов, Маргарита Симоньян, Андрей Кондрашов, Евгений Ревенко, Георгий Каптелин, Андрей Медведев, Юрия Быстрицкая, Евгений Поддубный и многие другие.

Как будто почувствовал крепкие рукопожатия и теплые, дружеские объятия… Еще приятнее, что меня поддерживают не только те, с кем вместе работал, но и десятки, а может уже и сотни журналистов, для которых профессиональная солидарность – не пустые слова. Еще раз всем огромное спасибо! 

© Sputnik / Стрингер
В чем меня обвиняют

Я провел почти год в тюрьме по надуманным обвинениям в госизмене. За этот год я не раз вспоминал все, что было мной написано и отредактировано, что вышло на сайте РИА Новости Украина за время моего руководства, и еще раз убеждался – я и журналисты, которые работали вместе со мной, честно выполняли свои профессиональные обязанности, ни на йоту не отступая от основополагающих принципов журналистики и свободы слова.

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Все, в чем меня обвиняют, – госизмена, антиукраинская пропаганда, подрывная деятельность – месть за правду в наших статьях и политические игры уходящей администрации президента Порошенко. Уверен, что смогу это доказать в суде, если процесс будет реально соревновательным и справедливым.

Конечно, год в тюрьме – точно не сахар, и не было дня, когда я ни хотел бы оказаться на свободе, рядом с семьей, близкими, друзьями и коллегами.

Но я точно не готов был ни год назад, ни полгода, ни сейчас заплатить за свободу какими-либо компромиссами – или участием в политических играх, ради которых меня арестовали.

Вышинский письмо
Вышинский письмо

Уверен, что любой из коллег, оказавшихся на моем месте (не дай Бог, конечно), поступил бы так же.

Конечно, после года в тюрьме первый вопрос, который мне задают: "Как здоровье, самочувствие, настроение?"

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Настроение бодрое, боевое. Самочувствие нормальное, хотя, конечно, все очень субъективно – последний раз с врачами общался еще в Херсонском СИЗО примерно полгода назад. С тех пор ни представители гуманитарных организаций, ни квалифицированные врачи со мной не общались, а местную санчасть в Киевском СИЗО я видел лишь со стороны, несмотря на несколько моих обращений…

Вышинский письмо (стр. 2)
Вышинский письмо (стр. 2)

Как бы там ни было, я готов бороться за свое честное имя и профессиональную репутацию, осознавая какой непростой будет эта борьба в условиях политического давления.

Кирилл Вышинский, 10.05.2019".

Вышинский письмо (стр. 3)
Вышинский письмо (стр. 3)

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (93)

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Теги:
письмо, РИА Новости Украина, Кирилл Вышинский
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