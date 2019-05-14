Вышинский назвал предъявленные ему обвинения местью

Журналисту Криллу Вышинскому объявили, что он подозревается в госизмене, однако он не согласен с подобными утверждениями.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который уже год находится под стражей на Украине, в письме к коллегам назвал все предъявляемые ему обвинения местью и политическими играми уходящего президента страны Петра Порошенко.

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Вышинский выразил уверенность, что сможет доказать надуманность этих обвинений, если суд нам ним будет справедливым.

© Sputnik / Stringer Акция солидарности с Кириллом Вышинским пройдет у посольства Украины в Москве

"Я провел почти год в тюрьме по надуманным обвинениям в госизмене. За этот год я не раз вспоминал все, что было мной написано и отредактировано, что вышло на сайте РИА Новости Украина за время моего руководства, и еще раз убеждался - я и журналисты, которые работали вместе со мной, честно выполняли свои профессиональные обязанности, ни на йоту не отступая от основополагающих принципов журналистики и свободы слова. Все, в чем меня обвиняют - госизмена, антиукраинская пропаганда, подрывная деятельность - месть за правду в наших статьях и политические игры уходящей администрации президента Порошенко", - написал Вышинский в письме.

"Уверен, что смогу это доказать в суде, если процесс будет реально соревновательным и справедливым", - подчеркнул он.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

© Sputnik / Журналисты из России обратились к Зеленскому c просьбой освободить Вышинского

В среду, 15 мая, в 10.00 у посольства Украины в Москве по адресу Леонтьевский переулок, 18 (м.Пушкинская) пройдет акция солидарности с Вышинским, который уже год находится за решеткой по обвинению в госизмене. В пикете у стен посольства примут участие журналисты, общественные деятели, правозащитники, просто неравнодушные люди. Один из транспарантов, длиной 365 сантиметров, будет символизировать каждый день, проведенный Вышинским в заключении. Организатор акции МИА "Россия сегодня" призывает коллег-журналистов и всех, кому небезразлична судьба Вышинского присоединиться к манифестации.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

© Sputnik / Стрингер В чем меня обвиняют

В апреле 2019 года более 250 журналистов в России и по всему миру подписали обращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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