Путин и Эрдоган поговорили по телефону: что обсудили лидеры двух стран

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили участившиеся нарушения боевиками режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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"Продолжен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий", - говорится в сообщении.

В ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули "важность дальнейшей плотной координации усилий России и Турции, в том числе между военными ведомствами, по различным аспектам сирийского урегулирования".

Как о разговоре Путин и Эрдогана сообщила турецкая сторона

Эрдоган выразил обеспокоенность серьезными нарушениями перемирия в Идлибе и обвинил в них сирийские власти, сообщил глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным отметил, что нарушения сирийским режимом перемирия в зоне деэскалации в Идлибе достигли вызывающих беспокойство масштабов. Нападения на мирных жителей, школы и больницы невозможно объяснить борьбой с терроризмом", - написал Алтун в Twitter.

"Цель режима – саботировать российско-турецкое сотрудничество по Идлибу, это может нанести ущерб духу Астаны и привести к риску нарастания напряженности, срыву политического процесса в Сирии и формирования конституционного комитета", - отметил представитель администрации турецкого лидера.

Сообщается, что оба президента выразили приверженность сочинскому меморандуму по Идлибу. Эрдоган заявил, что достигнут значительный прогресс на пути его реализации, но продолжающиеся в течение последних двух недель атаки могут нанести ущерб общим целям сторон.

По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в Сирии - в Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

Контакты продолжатся

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних политических и торгово-экономических отношений, а также некоторые международные проблемы.

"Условлено о продолжении интенсивных контактов", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры двух стран обсудили правительственный кризис в Боснии и Герцеговине

"Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным затронул вопрос правительственного кризиса в Боснии и Герцеговине, отметив необходимость повышение уровня сотрудничества с международными организациями для мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

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Ранее Эрдоган заявлял, что смена каждые восемь месяцев главы президиума Боснии и Герцеговины и невозможность формирования собственной армии несет для этой страны серьезные проблемы.

Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов.

В ноябре 1995 году на американской военной базе в Дейтоне было принято мирное соглашение о прекращения огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в республике. Документ был подписан в Париже 14 декабря того же года. После принятия соглашения в Боснии и Герцеговине присутствует аппарат высокого представителя, который следит за его выполнением.

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