Мнение эксперта: примут ли в США законопроект против "Северного потока-2"

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Законопроект, который предусматривает наложение санкций на компании, участвующие в прокладке "Северного потока-2", подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джином Шахином.
Документ содержит запрет на въезд на территорию США лицам, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве "Северного потока-2". Кроме того, все активы таких лиц в США будут заморожены. Санкции предлагается ввести также против тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивает страхование таких судов.
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Особое внимание сенаторы предлагают обратить на деятельность двух строительных компаний - швейцарской Allseas и итальянской Saipem, занимающихся укладкой труб для "Северного потока-2".
Отмечается, что законопроект будет распространяться на все суда, используемые при прокладке трубопроводов на глубине 30 метров и более для экспорта российского газа, таким образом, под ограничение может также попасть строительство газопровода "Турецкий поток".
Как сообщил один из высокопоставленных помощников сенатора-республиканца, знакомый с законопроектом, документ был создан на основе прошлых усилий США, направленных на подрыв нефтяного экспорта Ирана.
Однако эксперты считают, что в США вряд ли примут законопроект о санкциях. По крайней мере, эту версию озвучил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
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"Есть сомнения в том, что такое санкционное решение будет принято, так как возникает вопрос о возможности работать с аналогичными американскими компаниями. Это абсолютно не политическое решение, а чисто экономическое. Принятие такого закона сомнительно, так как его надо как-то обосновывать, а если его начнут обосновывать, то американцам надо тогда объявлять врагами Германию, а это - кризис", - заявил Суздальцев, которого цитирует РИА Новости.
Он напомнил, что компании, которые занимаются прокладкой газопровода, не российские, а европейские.
"Поэтому такие санкции, прежде всего, направлены против европейских компаний, а политически обосновать такое решение сложно", - отметил эксперт.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод по плану пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
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