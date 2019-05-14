Может ли Молдова стать членом ЕС, и ждут ли ее там - ответ из Берлина

В Брюсселе состоялось десятое, юбилейное заседание по программе "Восточное партнерство", однако есть ли реальный шанс у нашей республики присоединиться к Евросоюзу и, главное, распростерты ли ей объятия?

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Прошли времена воодушевляющих и пафосных заявлений об "истории успеха", не сверкают белозубые улыбки на официальных приемах. И, что самое главное, Брюссель заморозил макрофинансовую помощь, которую перечислял Молдове после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Взамен всего этого граждане страны лишь иногда слышат сухие формулировки о том, что в ЕС "внимательно следят за имплементацией реформ".

А сухими формулировками, как известно, долго сыт не будешь.

Как по воде вилами

Создается впечатление, что высшие должностные лица Евросоюза заняли выжидательную позицию, им вроде и расписаться в провале не хочется, и отпускать от себя страны, "за которые так долго платили", накладно.

В Брюсселе состоялся десятый, юбилейный саммит по программе "Восточное партнерство", в ходе которого самой примечательной составляющей стал факт того, что и представители государств-участников, и кураторы не смогли прийти к общему, четкому знаменателю дальнейшего развития.

Было распространено лишь заявление от имени председатели Евросовета Дональда Туска. В нем говорится о том, что "необходимо включиться в инклюзивный и широкий процесс консультаций по будущей повестке дня, с целью обеспечения предметной и своевременной подготовки к следующему саммиту.

В "предбаннике" ЕС особо париться не стоит

После подписания Соглашения об ассоциации ряда восточноевропейских стран с ЕС, некоторые политологи и политики утверждали, что такая мера сродни тому, что государство запустили в "предбанник" единого европейского сообщества, а вопрос допуска к полноправному членству в нем может быть затянут на долгие десятилетия. В качестве примера приводили такую не бедную страну, как Турция, которая в этом самом "предбаннике" сидит практически 60 лет.

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Есть ли хоть какие-то шансы у небогатой Молдовы стать когда-то членом ЕС, и жив ли "пациент" под названием "Восточное партнерство"? Ответы на эти вопросы корреспонденту Sputnik Молдова дал политолог-международник Александр Рар.

"Восточное партнерство" живо уже только наполовину. Евросоюз должен был перейти к другой политике, создавать реальные, а не протокольные предпосылки для развития экономических связей с Евразийским экономическим союзом. Такая политика стабилизировала бы всю ситуацию в Европе. Я считаю катастрофой то, что в Брюсселе и руководстве ряда ведущих стран ЕС никто за это не выступает", - заявил собеседник.

По словам Рара, в Брюсселе по-прежнему цепляются за идею придерживания некоторых стран-участниц программы, прежде всего Молдовы, Украины и Грузии "на коротком поводке". На этом, по словам политолога, настаивают наиболее антироссийски настроенные страны, такие, как Польша, Швеция, Великобритания и прибалтийские республики.

© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea Евросоюз вот "нерушимый", а в Молдове мало верят Западу

"Именно эти страны предложили десять лет назад вариант создания платформы добрососедства с бывшими республиками Советского Союза, прежде всего с Молдовой, Украиной и Грузией. Идея заключается в том, чтобы тянуть эти постсоветские государства в ЕС одними лишь обещаниями, это - идеологизированный путь. А выполнять эти обещания вряд ли кто-то реально намерен", - подчеркнул политолог.

Главное, по мнению Рара, чем сегодня занимаются политики из Брюсселя, - попытками продвижения европейской модели западного либерализма в страны, где она априори прижиться не может. Политолог настаивает: либеральные ценности по-американски чужды православному миру, и абсолютно сюрреалистическими выглядят попытки Брюсселя экстраполировать эти свободы, к примеру, на Киргизию, которая является частью другой социокультурной реальности, а также действующим членом ЕАЭС.

"Фактически у ЕС денег на расширение нет, политическая воля отсутствует, а потуги с "Восточным партнерством" выглядят, как шаг для сдерживания влияния России", - подчеркнул Рар.

Когда конфетки в обертке нет

© Sputnik / Miroslav Rotari "Реформы" и "евроинтеграция" стали ругательными словами в Молдове

По мнению политолога, при нынешнем руководстве ЕС и при политической риторике, которой придерживаются евробюрократы, у Молдовы нет шансов на вступление в ЕС, даже учитывая геополитическую поддержку Румынии и небольшие размеры нашей республики.

"При нынешнем раскладе политических сил, а также беря во внимание некий паритет геополитических предпочтений граждан внутри вашей страны, вступление в ЕС видится практически нереализуемым", - отметил Рар.

Сейчас, по утверждению собеседника, Молдова для ЕС "неподъемна", не говоря уже о Белоруссии и Украине. Поэтому саммиты "Восточного партнерства" становятся лишь яркой и манящей оберткой, фантиком, реального политического наполнения в котором нет.

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