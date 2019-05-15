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Главный приз международного песенного конкурса Евровидение.

В Тель-Авиве определились первые финалисты конкурса "Евровидение-2019"

© Photo: Eurovision / Thomas Hanses
В мире
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Тема:
Евровидение 2019: новости, комментарии, прогнозы (71)
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Во Израиле прошел "первый акт" популярного европейского песенного конкурса.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. В Тель-Авиве завершился первый полуфинал "Евровидения-2019". За то, чтобы продолжить участие в конкурсе, боролись исполнители из 17 государств.

По результатам выступлений, в финал, который состоится 18 мая, прошли исполнители из Белоруссии, Эстонии, Греции, Сербии, Кипра, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении. 

Для поклонников "Евровидения" из нашей страны, конечно, самым главным станет второй полуфинал, который состоится 16 мая. В нем наша представительница Анна Одобеску выйдет на сцену третьей.

В этот же день предстоит включиться в соревнование и конкурсантам из Румынии (Ester Peony - шестой номер) и России (Сергей Лазарев - 13 порядковый номер). Полный список стран, которые будут представлены во второй соревновательный день выглядит так: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан.

Сергей Орлов
© Sputnik / Osmatesco
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Анна Вдовиченко (именно так звучит настоящее имя молдавской исполнительницы) окончила факультет эстрадного джазового вокала Приднестровского высшего музыкального колледжа имени Рубинштейна (Тирасполь), а также Академию музыки, театра и изобразительных искусств по специальности "эстрадный джазовый вокал" (Кишинев).

Певица становилась победительницей многих международных и национальных конкурсов. Известность она приобрела в 2016 году после получения второй премии юбилейного XXV Международного музыкального фестиваля "Славянский базар" в Витебске, а в 2019-м Анна получила право представить Молдову на "Евровидении".

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Тема:
Евровидение 2019: новости, комментарии, прогнозы (71)

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Теги:
результаты, финал, первый полуфинал, Евровидение
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