Не только в Молдове: где еще можно получить гражданство за инвестиции

Составлен рейтинг стран, которые предоставляют свое гражданство за взнос в казну государства или же за инвестицию в экономику.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. Гражданство за инвестицию в экономику можно получить не только в Молдове. Специалисты назвали еще несколько стран, где выдают гражданство таким образом.

© Sputnik / Miroslav Rotari Жителям пяти стран стало проще получить гражданство России

Самый дешевый вариант для получения второго гражданства — это Вануату. Там нужно заплатить 80 тысяч долларов. При этом программы гражданства за вложения в недвижимость в этой стране нет.

Похожие условия действуют в Антигуа и Барбуда —100 тысяч долларов либо за инвестиции в недвижимость в размере 400 тысяч долларов.

Первый пошел: в Молдове начали "продавать" гражданство в обмен на инвестиции>>>

Что касается минимального размера инвестиций в недвижимость, лучшие условия предлагает Доминика - 200 тысяч долларов или за взнос в казну в размере от 100 тысяч долларов.

Получить подданство Сент-Люсии граждане могут, вложив в недвижимость от 300 тысяч долларов либо заплатив государству от 100 тысяч долларов.

Как стать гражданином Молдовы

В 2018 году власти Молдовы упростили процедуру получения молдавского гражданства для иностранцев, которые инвестируют финансовые средства в молдавскую экономику.

В этой программе могут участвовать лица, которые не имели проблем с правосудием, не находились в уголовном розыске со стороны Интерпола, не являются потенциальной угрозой независимости или национальной безопасности Республики Молдова, не получали доходов от преступной деятельности и не были признаны виновными в совершении террористических преступлений.

Минимальная сумма безвозвратного вклада эквивалентна 100 тысячам евро. Или же претендент на получение гражданства (не младше 18 лет) должен вложить хотя бы в одну из областей стратегического развития Республики Молдова не менее 250 тысяч евро.

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK