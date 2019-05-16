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Мир за сутки: рост цен на бензин в Молдове, заявление Меркель, сенсация в хоккее

© Sputnik / Максим Богодвид
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Самое интересное за ночь (173)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Пока все спали, в Молдове подняли цены на бензин и дизельное топливо. Причем рост стоимости горючего на некоторых заправках произошел еще вчера, однако уже сегодня утром многие операторы подкорректировали ценники. Оператором, который первый повысил цены, стала сеть заправочных станций Petrom.

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Бензин Premium-99 подорожал на 1 лей: сейчас цена за литр составляет 20 леев 25 банов, бензин марки Premium-95 теперь стоит 19 леев 37 банов.

Вероятнее всего, повышение стоимости топлива потянет за собой подорожание и других товаров. По крайней мере, так в нашей стране происходит практически всегда. 

Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить "Северный поток-2"

Еврокомиссия не сможет остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС. Об этом заявила западным СМИ канцлер Германии Ангела Меркель.

Тренер
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"Проект практически полностью утвержден. Новая газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования (реализации "Северного потока — 2. – прим. ред.). Однако и она (директива. – прим. ред.) не воспрепятствует проекту", - подчеркнула Меркель.

"Ключевым моментом" в вопросе строительства "Северного потока — 2" канцлер назвала Украину. По ее мнению, через эту страну должен проходить транзит газа, несмотря на появление нового газопровода.

Хоккейная сборная России одержала самую крупную победу в своей истории

Сборная России с разгромным счетом обыграла команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Встреча группы B, прошедшая в Братиславе в среду, завершилась со счетом 10:0 (4:0, 4:0, 2:0). 

Пачки евро
CC0 / Pixabay / Pijon
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Сборная России, набрав 12 очков после четырех игр, занимает первое место в группе. Сборная Италии идет без набранных баллов на последнем восьмом месте.

Победа над Италией стала самой крупной в новейшей истории сборной.

Ранее сборная России дважды выигрывала матчи с разницей в девять шайб: против команды Великобритании (12:3 в 1994 году) и сборной Италии (10:1 в 2017 году). В советской истории самой крупной победой для команды является разгром итальянцев в 1967 году со счетом 28:2.

Собчак побывала дома у Киркорова

Телеведущая Ксения Собчак назвала себя "нищебродом" после посещения дома Филиппа Киркорова. Об этом она заявила в своем Instagram.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

По словам телеведущей, ее жизнь после посещения гардеробной певца разделилась на "до и после".

"До этого я считала себя шопоголиком и человеком, у которого дома огромная 50-метровая гардеробная. Теперь, первой из журналистов побывав в гардеробной Короля, я знаю, что я просто жалкий и дешевый нищеброд", - признала она.

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