Мир за сутки: рост цен на бензин в Молдове, заявление Меркель, сенсация в хоккее

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Пока все спали, в Молдове подняли цены на бензин и дизельное топливо. Причем рост стоимости горючего на некоторых заправках произошел еще вчера, однако уже сегодня утром многие операторы подкорректировали ценники. Оператором, который первый повысил цены, стала сеть заправочных станций Petrom.
Бензин Premium-99 подорожал на 1 лей: сейчас цена за литр составляет 20 леев 25 банов, бензин марки Premium-95 теперь стоит 19 леев 37 банов.
Вероятнее всего, повышение стоимости топлива потянет за собой подорожание и других товаров. По крайней мере, так в нашей стране происходит практически всегда.
Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить "Северный поток-2"
Еврокомиссия не сможет остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС. Об этом заявила западным СМИ канцлер Германии Ангела Меркель.
"Проект практически полностью утвержден. Новая газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования (реализации "Северного потока — 2. – прим. ред.). Однако и она (директива. – прим. ред.) не воспрепятствует проекту", - подчеркнула Меркель.
"Ключевым моментом" в вопросе строительства "Северного потока — 2" канцлер назвала Украину. По ее мнению, через эту страну должен проходить транзит газа, несмотря на появление нового газопровода.
Хоккейная сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
Сборная России с разгромным счетом обыграла команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Встреча группы B, прошедшая в Братиславе в среду, завершилась со счетом 10:0 (4:0, 4:0, 2:0).
Сборная России, набрав 12 очков после четырех игр, занимает первое место в группе. Сборная Италии идет без набранных баллов на последнем восьмом месте.
Победа над Италией стала самой крупной в новейшей истории сборной.
Ранее сборная России дважды выигрывала матчи с разницей в девять шайб: против команды Великобритании (12:3 в 1994 году) и сборной Италии (10:1 в 2017 году). В советской истории самой крупной победой для команды является разгром итальянцев в 1967 году со счетом 28:2.
Собчак побывала дома у Киркорова
Телеведущая Ксения Собчак назвала себя "нищебродом" после посещения дома Филиппа Киркорова. Об этом она заявила в своем Instagram.
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По словам телеведущей, ее жизнь после посещения гардеробной певца разделилась на "до и после".
"До этого я считала себя шопоголиком и человеком, у которого дома огромная 50-метровая гардеробная. Теперь, первой из журналистов побывав в гардеробной Короля, я знаю, что я просто жалкий и дешевый нищеброд", - признала она.
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