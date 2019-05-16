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Грозит ли Евросоюзу распад, и что об этом думают европейцы - данные опроса

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Большинство европейцев считает, что Европейский союз может прекратить свое существования до 2040 года, об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Вопрос о возможном распаде распаде Европейского Союза наиболее остро встал после голосования британцев на референдуме по Brexit и последующего документального оформления выхода Соединенного королевства из состава сообщества.  

По заказу Европейского совета по внешним связям был проведен опрос, целью которого стало выяснение отношения граждан стран-членов ЕС к будущему данного наднационального сообщества. Итоги социсследования оказались неутешительными - более половины европейцев считают, что ЕС может распасться еще до 2040 года, передает ro.sputnik.md с ссылкой на британские СМИ. 

Наиболее скептически к будущему ЕС относятся в Словакии (66%) и Франции (58%). Также с возможностью распада ЕС к 2040 году согласилось большинство итальянцев, поляков и немцев. Но цифры в Дании, Швеции и Испании были ниже 50%.

Ребенок смотрит через разрез, сделанный на одной из звезд, которые составляют флаг Европейского Союза.
© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
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Заметный всплеск евроскептицизма был установлен и в соседней Румынии - порядка 60% респондентов из этой страны уверены, что ЕС перестанет существовать в ближайшие 20 лет.

Результаты роста неуверенности в будущем ЕС среди жителей Франции, Италии и Польши объясняются тем, что в этих странах существуют партии и политики, находящиеся в оппозиции к официальному курсу, проводимому Брюсселем. Но в Румынии эти цифры недоверия к ЕС объяснить сложно - в соседней с Молдовой стране ни одна из партий не пропагандирует антиевропейские, скептические настроения.

Протест у парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Более того, попытки политических атак Брюсселя в адрес румынской Социал-демократической партии вызвали чувство острого негодования и возмущения среди сторонников наиболее влиятельного и многочисленного политформирования Румынии. 

Европейский Союз опирается, в основном, на поддержку жителей Германии, Австрии, Швеции, Дании, а также Испании - граждане последней страны наименее верят в то, что ЕС ожидает крах. 

Еще один интересный аспект, который установлен по результатам опроса YouGov, связан с суммой денег, которые остаются в наличности у гражданина той или иной страны ЕС к концу месяца. 

Так, порядка 50% жителей Дании и Швеции располагают необходимыми суммами до зарплаты, в то время, как менее 30% европейцев могут этим похвастаться. 

Еще более прозаично обстоят дела с финансовым достатком к концу месяца у граждан Польши, Франции и Румынии. В этих странах с деньгами в кошельке ближе к 30-му числу остаются лишь 25% жителей. Еще хуже ситуация у венгров - порядка 20%, а среди жителей Греции в конце месяца живут безбедно лишь около 10% граждан.

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Теги:
общественное мнение, распад, Евросоюз, опрос
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