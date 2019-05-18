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Пока вы спали: пожар в Кишиневе, заявление Трампа, детали ЧП с Sukhoi Superjet 100

© Photo : Следственный комитет РФ
В мире
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Тема:
Самое интересное за ночь (174)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. На заводе в Бендерах вспыхнул пожар. Причиной ЧП стало нарушение техники безопасности при проведении работ во время установки вентилятора. 

Пожар в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Опасный инцидент в Кишиневе: автомобиль вспыхнул мгновенно и выгорел дотла

Работники предприятия попытались потушить возгорание самостоятельно. Как сообщили в пресс-службе МВД региона, порошковых огнетушителей оказалось недостаточно. Площадь пожара составила 10 кв. м. 

От нагревшегося металла начала плавиться пластмассовая решётка, которая служит фильтром для очистки воды от вредных веществ. Помещения цеха огнём не повреждены, пострадавших нет. Материальный ущерб устанавливается.

Пожар в Кишиневе

В столичном секторе Ботаника в пятницу вечером сгорел автомобиль. Фото появились в социальных сетях. Очевидцы отметили, что серьезно пострадал водитель и высказали предположение, что в авто мог взорваться газовый баллон.

Как сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу, инцидент произошел на ул. Диминеций, 22.

"На место выехал экипаж спасателей. Пламя разгорелось в салоне транспортного средства. По нашей информации, никто не пострадал", - уточнила Пушкашу.

© Скриншот Facebook / Андрей Марин / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам
Возгорание автомобиля на Ботанике

"Аэрофлот" ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ100

Ввиду отсутствия устойчивого пробега у самолета Sukhoi Superjet 100 выпуск интерцепторов во время происшествия в "Шереметьево" был невозможен, вины экипажа в их нераскрытии нет, говорится в сообщении "Аэрофлота".

Ночь музеев
© Sputnik / Konstantin Chalabov
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По данным авиакомпании, в момент посадки закрылки находились в соответствующем положении, при этом, согласно процедуре, сначала должен был быть запущен реверс, и лишь потом, при пробеге по ВПП - интерцепторы, что в сложившейся ситуации было невозможно сделать.

Катастрофа с Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.
При жесткой посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на хвостовую часть.

Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

Кража
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин крушения — техническая неисправность, низкая квалификация экипажа и плохие погодные условия — стандартный набор версий для подобного рода ЧП.

Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею расследовать финансовые связи с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена, который намерен участвовать в следующих президентских выборах.

Соответствующее заявление Трамп сделал в интервью американским СМИ. 

"Сто процентов. Это позор", — сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего о том, необходимо ли провести расследование из-за того, что "правительство Китая вкладывает миллиарды долларов в семейный бизнес Байдена".

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
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Он не указал, о каких именно вложениях Китая в семейный бизнес Байдена идет речь.

Ранее американские СМИ сообщали, что в 2013 году компания сына Джо Байдена Хантера заключила соглашение с Банком Китая о капиталовложениях на миллиард долларов. Отмечалось, что Хантер Байден и его партнеры по бизнесу создали несколько коммерческих структур, которые были задействованы в многомиллионных сделках с принадлежащими китайским властям фирмами.

Клип Лазарева попал в пятерку самых популярных на Евровидении-2019

Видеоклип на песню Scream Сергея Лазарева, представляющего Россию на Евровидении-2019, попал в пятерку самых просматриваемых роликов на YouTube-канале конкурса.

Видео, снятое Константином Черепковым, посмотрели свыше 3,3 миллиона раз. В ролике с элементами мультипликации мальчик играет роль рыцаря, защищая девочку от зла, сам Лазарев выступает наблюдателем и рассказчиком истории.

Самым просматриваемым роликом стал клип на песню Chameleon, которую исполняет Микела Паче из Мальты. Его посмотрели 9,3 миллиона раз. На втором месте находится видео певца из Нидерландов Дункана Лоуренс, исполняющего композицию Arcade (9,2 миллиона), на третьем — итальянский артист Мамуд с песней Soldi (4,2 миллиона). Поклонники конкурса также часто просматривали видео She Got Me швейцарца Луки Ханни (4,1 миллиона).

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Самое интересное за ночь (174)

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