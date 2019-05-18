Важно знать мигрантам из Молдовы: Великобритания меняет правила въезда в страну

С 20 мая 2019 года Великобритания отменит бумажные миграционные карты для всех иностранцев в целях сокращения очередей в пунктах прибытия.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. С понедельника, 20 мая, Великобритания меняет правила въезда в страну. В данный момент пассажиры, прибывающие авиарейсами или через морские порты из-за пределов Европейской экономической зоны, заполняют миграционные карты.

© AFP 2019 / DANIEL LEAL-OLIVAS Важная новость для молдаван с румынскими паспортами: Брексит изменит их жизнь

Однако с 20 мая миграционных карт не будет вообще. Глава пограничной службы Пола Линкольна считает, что отмена миграционных карт поможет решить проблему растущего числа пассажиров и даст сотрудникам возможность сосредоточиться на взаимодействии с иностранцами.

Почем фунт лиха, или как граждане Молдовы устраиваются в Великобритании>>>

Он отметил, что большинство данных, которые вносились в миграционные карты, скоро будут доступны для сбора в электронном виде.

Ежегодно выпускалось около 16 миллионов миграционных карт, которые использовались для учета въезжающих иностранных граждан.

Профсоюзы Великобритании обеспокоены, что нововведение может ослабить пограничный контроль.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK