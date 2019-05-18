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Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне

Важно знать мигрантам из Молдовы: Великобритания меняет правила въезда в страну

© Sputnik / Алекс Макнотон
В мире
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С 20 мая 2019 года Великобритания отменит бумажные миграционные карты для всех иностранцев в целях сокращения очередей в пунктах прибытия.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. С понедельника, 20 мая, Великобритания меняет правила въезда в страну. В данный момент пассажиры, прибывающие авиарейсами или через морские порты из-за пределов Европейской экономической зоны, заполняют миграционные карты.

Флажки Британии и флаг ЕС еа фоне парламента в Лондоне
© AFP 2019 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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Однако с 20 мая миграционных карт не будет вообще. Глава пограничной службы Пола Линкольна считает, что отмена миграционных карт поможет решить проблему растущего числа пассажиров и даст сотрудникам возможность сосредоточиться на взаимодействии с иностранцами.

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Он отметил, что большинство данных, которые вносились в миграционные карты, скоро будут доступны для сбора в электронном виде. 

Ежегодно выпускалось около 16 миллионов миграционных карт, которые использовались для учета въезжающих иностранных граждан.

Профсоюзы Великобритании обеспокоены, что нововведение может ослабить пограничный контроль.

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (79)

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Теги:
правила, Великобритания
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