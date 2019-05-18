Голубая Луна удивляет жителей Земли - прямая трансляция редкого явления

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Голубой Луной называется третье полнолуние в астрономическом сезоне, на который приходится четыре полнолуния, вместо трех. Это необычное явление происходит довольно редко. Следующий сезон Голубой Луны выпадает на 22 августа 2021 года.

Луна, попадая в Скорпион, - знаке, олицетворяющем безудержный секс и скорую смерть, оказывается в родной для себя водной стихии. Только инстинкты, которыми Луна заведует, тут обостряются до предела. Здравый смысл и голос рассудка исчезают. Поэтому все происходит на крайних точках.

Астрологи предупреждают людей о важности осторожности и внимательного отношения к окружающему миру в этот период. Буйство стихий может сыграть как положительную, так и отрицательную роль в судьбе любого человека.

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