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Пока вы спали: финал Евровидения, землетрясение в Румынии, мнение Марин Ле Пен

© REUTERS / Ronen Zvulun
В мире
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Самое интересное за ночь (175)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. Победу в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, который исполнил композицию Arcade. Таковы итоги голосования зрителей и профессионального жюри.

"Это за большие мечты, это за музыку прежде всего", - сказал победитель, держа в руках трофей.

На втором месте итальянец Mahmood с песней Soldi (465 баллов).

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию, вышел на сцену под пятым номером и занял третье место. 

Выступление ЗЕНЫ в полуфинале Евровидения
© REUTERS / RONEN ZVULUN
На "Евровидении" дисквалифицировали белорусское жюри

"Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию... Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране... Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами. Очень дружественно были настроены и фанаты, и СМИ", - сказал Лазарев журналистам.

Певец добавил, что был "обласкан вниманием" публики, поэтому в этом плане ему не к чему придраться.

"Жюри - может быть, им просто не понравилось, так тоже возможно. Я не знаю, участники были достойные, разноплановые, разные, конкуренция была серьезнейшая в этом году", - заключил Лазарев.

Ночное землетрясение

Подземные толчки силой 4,1 балла были зафиксированы в 22:23 в сейсмической зоне Вранча.

Сейсмограф
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Рядом с Молдовой произошло самое сильное землетрясение c начала месяца

По информации Института физики Земли, очаг землетрясения залегал на глубине 120 км. 

Приборы зафиксировали колебания земной коры вблизи населенных пунктов Нехою (45 км), Одобешть (49 км), Ковасна (53) и Пэнчиу (56 км).

Это землетрясение стало самым сильным с начала этого месяца. 

Марин Ле Пен выразила надежду на нормализацию отношений России и Европы

Сигнал популистских партий остальной Европе состоит в нежелании конфронтации с Россией, заявила РИА Новости лидер французского "Национального объединения" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен.

В субботу она приняла участие в крупной манифестации в Милане, организованной итальянской партий "Лига" в преддверии выборов в Европарламент 26 мая.

"У нас нет причин для того, чтобы быть в состоянии вражды с Россией. Мы надеемся, что наступит нормализация (в отношениях) европейских стран и России, потому что это в явных интересах европейских стран и, я думаю, в интересах России", - сказала она.

"Лига" и ее лидер, вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, провели в субботу в Милане шествие и митинг с участием лидеров и ведущих представителей популистских, правых и националистических партий стран Европы. Помимо Ле Пен в Милан прибыли глава голландской Партии свободы, лидеры болгарской партии "Воля", чешской "Свободы и прямой демократии" и словацкой "Мы - семья", а также евродепутаты и политики из Германии, Эстонии, Бельгии, Дании, Финляндии и Австрии.

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Самое интересное за ночь (175)

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