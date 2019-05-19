Пока вы спали: финал Евровидения, землетрясение в Румынии, мнение Марин Ле Пен

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. Победу в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, который исполнил композицию Arcade. Таковы итоги голосования зрителей и профессионального жюри.
"Это за большие мечты, это за музыку прежде всего", - сказал победитель, держа в руках трофей.
На втором месте итальянец Mahmood с песней Soldi (465 баллов).
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию, вышел на сцену под пятым номером и занял третье место.
"Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию... Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране... Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами. Очень дружественно были настроены и фанаты, и СМИ", - сказал Лазарев журналистам.
Певец добавил, что был "обласкан вниманием" публики, поэтому в этом плане ему не к чему придраться.
"Жюри - может быть, им просто не понравилось, так тоже возможно. Я не знаю, участники были достойные, разноплановые, разные, конкуренция была серьезнейшая в этом году", - заключил Лазарев.
1 Серёжа Лазарев хорошо ,а 9 лучше. #Eurovision #Евровидение pic.twitter.com/VQrMfWnjse— неизвестно кто (@weollss) 18 мая 2019 г.
Ночное землетрясение
Подземные толчки силой 4,1 балла были зафиксированы в 22:23 в сейсмической зоне Вранча.
По информации Института физики Земли, очаг землетрясения залегал на глубине 120 км.
Приборы зафиксировали колебания земной коры вблизи населенных пунктов Нехою (45 км), Одобешть (49 км), Ковасна (53) и Пэнчиу (56 км).
Это землетрясение стало самым сильным с начала этого месяца.
Марин Ле Пен выразила надежду на нормализацию отношений России и Европы
Сигнал популистских партий остальной Европе состоит в нежелании конфронтации с Россией, заявила РИА Новости лидер французского "Национального объединения" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен.
В субботу она приняла участие в крупной манифестации в Милане, организованной итальянской партий "Лига" в преддверии выборов в Европарламент 26 мая.
"У нас нет причин для того, чтобы быть в состоянии вражды с Россией. Мы надеемся, что наступит нормализация (в отношениях) европейских стран и России, потому что это в явных интересах европейских стран и, я думаю, в интересах России", - сказала она.
"Лига" и ее лидер, вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, провели в субботу в Милане шествие и митинг с участием лидеров и ведущих представителей популистских, правых и националистических партий стран Европы. Помимо Ле Пен в Милан прибыли глава голландской Партии свободы, лидеры болгарской партии "Воля", чешской "Свободы и прямой демократии" и словацкой "Мы - семья", а также евродепутаты и политики из Германии, Эстонии, Бельгии, Дании, Финляндии и Австрии.
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