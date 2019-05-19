Скандал с вице-канцлером Австрии не должен повлиять на отношения с Россией

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. Скандал вокруг видеозаписи с экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе не должен повлиять на российско-австрийские отношения, которые Россия очень ценит, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, цитируемый РИА Новости.

"Нельзя на основании имеющийся записи притягивать к этой явно некрасивой истории российский след. Это могла быть постановочная провокация. Или некая коррупционная история, за которой совсем не обязательно стоит какое-то государство. России слишком дороги добрые отношения с Австрией, чтобы разменивать их на подобные киношные триллеры", - заявил Морозов.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.

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