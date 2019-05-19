Скандал с экс-вице-канцлером Австрии - срежиссированная провокациия - эксперт

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. Скандал вокруг видеозаписи с экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе является хорошо срежиссированной провокацией и ловушкой, а для канцлера страны Себастьяна Курца это стало хорошим поводом разорвать коалицию с "неудобными" для него партнерами, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

© Sputnik / Максим Блинов Скандал с вице-канцлером Австрии не должен повлиять на отношения с Россией

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.

"Всю эту ситуацию можно охарактеризовать как информационный теракт. Во-первых, много странностей. Россиянка оказалась не россиянкой, а на самом деле гражданкой Латвии, во-вторых, новость запустили немецкие СМИ, а не австрийские, кроме того, есть опять та же истерия о "руке Москвы" - стандартная страшилка, которой пугают европейского обывателя более пяти лет. Здесь она в очередной раз была растиражирована. На мой взгляд, мы имеем дело с хорошо срежиссированной провокацией, ловушкой, в которую угодил достаточно опытный политик Штрахе", - считает Камкин.

Он отметил, что результатом этой провокации стал раскол правящей коалиции Австрии, которая занимает евроскептическую и умеренно пророссийскую позицию, а также сильный имиджевый удар по Австрийской партии свободы.

"И, возможно, на внеочередных выборах она покажет не такие хорошие результаты, как до этого. И, получается, основной бенефициар, сам канцлер Курц, который в свое время скрепя сердце пошел на данную коалицию, и социал-демократы, которые на волне этого скандала могут набрать очки на ближайшие выборы. Для Курца это повод расстаться с неудобными для него партнерами по коалиции", - заявил эксперт.

Камкин напомнил, что Курц подвергался критике со стороны либеральной и левой общественности за то, что пошел на коалицию с ультраправыми, как называют Австрийскую партию свободу критики, поэтому этот скандал для него - "хороший повод расторгнуть данную коалицию".

Эксперт также полагает, что если бы подобный скандал случился с социал-демократами и они были бы в правящей коалиции, до ее разрыва бы дело не дошло.