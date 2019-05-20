Пока вы спали: разборки в Кишиневе, подробности скандала в Австрии

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Пока все спали, в Кишиневе произошли разборки между водителем и жителем одного из домов на Измаильской, 84. На автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома, упала чугунная сковорода.
О случившемся рассказал в соцсетях владелец автомобиля.
"Припарковался на 2 минуты. Бросили сковороду с 8 этажа. Узнав откуда, вышел договориться, виновник злой шутки хотел решить ситуацию обещаниями на днях оплатить лобовое стекло", - написал владелец пострадавшей машины.
Однако виновник напрочь отказался оставить свой номер телефона или дать расписку. В результате владельцу пострадавшей машины пришлось вызвать полицию, чтобы зафиксировать инцидент.
"Самое неприятное, что в тот момент, проходили люди с ребенком, хорошо что не задело людей", - сказал владелец авто.
СМИ сообщили новые подробности "российского скандала" в Австрии
Доверенное лицо бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус поддерживал контакт с представителем женщины, с которой обсуждалась возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы в Европарламент, до и после встречи на Ибице, сообщили Spiegel и газета Süddeutsche Zeitung.
Ранее Гуденус заявлял, что не поддерживал контакты с женщиной после встречи на Ибице, однако у немецких СМИ в распоряжении оказались аудиозаписи встреч политика с неким мужчиной, который говорит на немецком и английском языке и является ее представителем. Встречи происходили как до, так и после вечера на Ибице с участием Штрахе.
Издания утверждают, что как минимум одна встреча состоялась в конце августа 2017 года в ходе предвыборной кампании в Австрии. Она состоялась в Вене.
Речь шла о тайных сделках, представитель женщины заявил, что та хотела бы получить от АПС "гарантии относительно этой истории со Strabag, которая обсуждалась на Ибице".
Стороны также контактировали через электронную почту, утверждают СМИ.
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.
Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.
Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку.
Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.
Обрушение бара в Китае
Один человек погиб, 77 пострадали в результате обрушения бара на юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщает РИА Новости.
Unknown number of people trapped after bar collapse in south China, rescue underway https://t.co/TzfxU9njx1— CGTN (@CGTNOfficial) 19 мая 2019 г.
Бар в городском округе Байсэ обрушился ночью в понедельник по местному времени, в результате под завалами оказалось неустановленное количество людей.
Отмечается, что суммарно 78 человек пострадали в результате инцидента.
Один человек скончался в больнице, 12 человек были госпитализированы, а ещё 52 получили лёгкие ранения, их обследуют врачи. На настоящий момент 13 человек были выписаны после лечения.
Спасателям удалось эвакуировать 65 человек. Поисково-спасательные операции продолжаются.
Причина обрушения бара, находящегося, предположительно, на третьем этаже здания площадью 700 кв. м., остаётся неясной.
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