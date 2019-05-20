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Пока вы спали: разборки в Кишиневе, подробности скандала в Австрии

© REUTERS / LEONHARD FOEGER
В мире
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Тема:
Самое интересное за ночь (176)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Пока все спали, в Кишиневе произошли разборки между водителем и жителем одного из домов на Измаильской, 84. На автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома, упала чугунная сковорода. 

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О случившемся рассказал в соцсетях владелец автомобиля.

"Припарковался на 2 минуты. Бросили сковороду с 8 этажа. Узнав откуда, вышел договориться, виновник злой шутки хотел решить ситуацию обещаниями на днях оплатить лобовое стекло", - написал владелец пострадавшей машины.

Однако виновник напрочь отказался оставить свой номер телефона или дать расписку. В результате владельцу пострадавшей машины пришлось вызвать полицию, чтобы зафиксировать инцидент.

"Самое неприятное, что в тот момент, проходили люди с ребенком, хорошо что не задело людей", - сказал владелец авто.

СМИ сообщили новые подробности "российского скандала" в Австрии

Доверенное лицо бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус поддерживал контакт с представителем женщины, с которой обсуждалась возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы в Европарламент, до и после встречи на Ибице, сообщили Spiegel и газета Süddeutsche Zeitung. 

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Ранее Гуденус заявлял, что не поддерживал контакты с женщиной после встречи на Ибице, однако у немецких СМИ в распоряжении оказались аудиозаписи встреч политика с неким мужчиной, который говорит на немецком и английском языке и является ее представителем. Встречи происходили как до, так и после вечера на Ибице с участием Штрахе.

Издания утверждают, что как минимум одна встреча состоялась в конце августа 2017 года в ходе предвыборной кампании в Австрии. Она состоялась в Вене.

Речь шла о тайных сделках, представитель женщины заявил, что та хотела бы получить от АПС "гарантии относительно этой истории со Strabag, которая обсуждалась на Ибице".

Стороны также контактировали через электронную почту, утверждают СМИ.

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За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.

Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку.

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Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.

Обрушение бара в Китае

Один человек погиб, 77 пострадали в результате обрушения бара на юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщает РИА Новости.

​Бар в городском округе Байсэ обрушился ночью в понедельник по местному времени, в результате под завалами оказалось неустановленное количество людей.

CC0 / Pixabay / stevepb
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Отмечается, что суммарно 78 человек пострадали в результате инцидента.

Один человек скончался в больнице, 12 человек были госпитализированы, а ещё 52 получили лёгкие ранения, их обследуют врачи. На настоящий момент 13 человек были выписаны после лечения.

Спасателям удалось эвакуировать 65 человек. Поисково-спасательные операции продолжаются.
Причина обрушения бара, находящегося, предположительно, на третьем этаже здания площадью 700 кв. м., остаётся неясной.

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