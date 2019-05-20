Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Инаугурация Владимира Зеленского состоялась на торжественном заседании Верховной рады Украины.

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"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - сказал Зеленский.

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Зеленский принес присягу, положив руку на конституцию и Пересопницкое Евангелие, подписал соответствующий документ и передал его главе Конституционного суда.

После этого он получил официальные символы власти главы государства - знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву.

Тридцатого апреля ЦИК Украины официально признал, что Зеленский победил на выборах, набрав во втором туре 73,22% голосов. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

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