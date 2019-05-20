Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Инаугурация Владимира Зеленского состоялась на торжественном заседании Верховной рады Украины.
"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - сказал Зеленский.
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Зеленский принес присягу, положив руку на конституцию и Пересопницкое Евангелие, подписал соответствующий документ и передал его главе Конституционного суда.
После этого он получил официальные символы власти главы государства - знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву.
Тридцатого апреля ЦИК Украины официально признал, что Зеленский победил на выборах, набрав во втором туре 73,22% голосов. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.
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