Гройсман покидает пост премьера Украины и поучаствует в досрочных выборах

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке.
"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", — заявил Гройсман на брифинге, который транслировался онлайн.
Он отметил, что кабмин адекватно реагировал на все вызовы, которые были перед украинским правительством, и ему не стыдно за его работу.
"На сегодня страна находится в хорошем состоянии", — добавил премьер.
Гройсман отметил, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду.
"Я глубоко уверен, что мы еще много сделаем в будущем, и в новом парламенте я совместно со своими единомышленниками сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешной", - сказал Гройсман.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе инаугурации в понедельник заявил, что распускает Раду.
По украинскому законодательству решение об отставке премьера принимает Верховная рада. В случае отставки премьера в отставку уходит все правительство.
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал решение Гройсмана вредным для страны.
"Верховная рада идет на выборы, президент только принимает дела. И в это время правительство должно было бы обеспечить экономическую стабильность и безопасность на время выборов. Однако победили эмоции и политический расчет. К сожалению", - написал Кириленко в Twitter.
После победы Владимира Зеленского на выборах свои посты покинули несколько министров, в том числе глава МИД страны Павел Климкин, секретарь СНБО Александр Турчинов, руководитель администрации Петра Порошенко Игорь Райнин, его заместители и несколько советников.
Кроме того, в отставку ушел глава СБУ Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак.
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