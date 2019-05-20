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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Гройсман покидает пост премьера Украины и поучаствует в досрочных выборах

© Sputnik / Стрингер
В мире
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По словам главы правительства, кабмин адекватно реагировал на все вызов и ему не стыдно за проделанную работу.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", — заявил Гройсман на брифинге, который транслировался онлайн.

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Он отметил, что кабмин адекватно реагировал на все вызовы, которые были перед украинским правительством, и ему не стыдно за его работу.

"На сегодня страна находится в хорошем состоянии", — добавил премьер.

Гройсман отметил, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду.

"Я глубоко уверен, что мы еще много сделаем в будущем, и в новом парламенте я совместно со своими единомышленниками сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешной", - сказал Гройсман.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе инаугурации в понедельник заявил, что распускает Раду.

По украинскому законодательству решение об отставке премьера принимает Верховная рада. В случае отставки премьера в отставку уходит все правительство.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал решение Гройсмана вредным для страны.

"Верховная рада идет на выборы, президент только принимает дела. И в это время правительство должно было бы обеспечить экономическую стабильность и безопасность на время выборов. Однако победили эмоции и политический расчет. К сожалению", - написал Кириленко в Twitter.

После победы Владимира Зеленского на выборах свои посты покинули несколько министров, в том числе глава МИД страны Павел Климкин, секретарь СНБО Александр Турчинов, руководитель администрации Петра Порошенко Игорь Райнин, его заместители и несколько советников.

Кроме того, в отставку ушел глава СБУ Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак.

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