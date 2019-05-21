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Пока вы спали: ДТП с участием скорой в Кишиневе, отравление туристов в Египте

© Sputnik / Miroslav Rotari
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КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Серьезная авария с участием машины скорой помощи произошла в Кишинева. Водитель спешил на вызов к пациенту, однако столкнулся с другой машиной.

Дождь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Авария произошла на пересечении улиц Букурешть и Тигина и в результате случившегося скорая вместе с пациентом и экипажем перевернулась.

На место инцидента подъехала другая машина скорой помощи, чтобы все-таки доставить пациента в больницу.

Прибыла также и полиция, стражи правопорядка теперь должны разобраться в причинах инцидента и наказать виновных.

Венесуэла решила отказаться от Visa, Mastercard и Maestro

Центробанк Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение о развитии собственной платежной системы и отказе к концу января от соглашений с франшизами Visa, Mastercard и Maestro.

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C 30 ноября 2019 года должны быть прекращены операции по дебетовым картам этих систем, с 30 января 2020 года – по кредитным.

SUDEBAN поручил финансовым учреждениям заняться созданием независимой платежной системы с учетом недавних санкций США в отношении Венесуэлы и новых угроз. Банки должны развивать "суверенную" систему обработки дебетовых и кредитных операций клиентов путем использования биометрической идентификации.

Отравление в отеле Египта

Генеральное консульство РФ в Египте просит российских туроператоров не направлять клиентов в отель Alibaba Beach Resort в Хургаде до окончания расследования по делу об отравлениях клиентов этой гостиницы, в том числе с летальным исходом, сообщает пресс-служба Ростуризма.

"В соответствии с информацией, полученной 20 мая 2019 года из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения. Ростуризм выражает глубокие соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, ни персонал отеля, ни его медицинский состав не вызвали для отравившихся россиян квалифицированных специалистов, не поставили диагноз и не взяли соответствующие анализы.

"В настоящее время египетской прокуратурой ведется расследование. В этой связи и вплоть до окончания расследования генеральное консульство Российской Федерации в Хургаде просит рекомендовать туроператорам исключить направление туристов в отель Alibaba Beach Resort", - передает Ростуризм обращение дипломатической службы РФ.

"Подобные действия со стороны отдельных туроператоров могут представлять собой угрозу жизни и здоровью российских туристов, поскольку не обеспечивают защиту граждан РФ от возможных преступных и иных противоправных действий. Соответствующие обращения были направлены Ростуризмом в адрес Генеральной прокуратуры РФ и Роспотребнадзора", - заключили в ведомстве.

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