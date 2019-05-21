Террористы используют не только жен боевиков, но и детей - глава ФСБ

По мнению директора ФСБ России Александра Бортникова, необходимо вести тщательную фильтрационную работу для выявления потенциальных террористов-смертников и идейных пропагандистов.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Международные террористы могут использовать для совершения терактов не только вдов и жен боевиков, но и их детей, считает директор ФСБ России Александр Бортников.

"Нам известно о намерениях главарей международных террористических организаций использовать в своих целях вдов, жен и детей боевиков, массово возвращающихся в страны исхода", - сказал Бортников в Душанбе на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

"В этой среде необходимо вести тщательную фильтрационную работу для выявления потенциальных террористов-смертников и идейных пропагандистов", - подчеркнул директор ФСБ.

Террористы также располагают возможностями для производства химического оружия и биологических токсинов, на этот счет у спецслужб есть достоверные данные, заявил он.

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"Добыты достоверные сведения об отработке бандитами новых средств и методов осуществления подрывной деятельности. Преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия и биотоксинов. В качестве средств доставки поражающих элементов применяются беспилотные летательные аппараты", - сказал Бортников.

По его словам, террористы непрерывно проникают в страны СНГ, где сращиваются с местной оргпреступностью.

"Наращивание сил террористов способствует существенному обострению обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Идет их непрерывное проникновение в страны Содружества, сращивание с местной организованной преступностью", - сказал Бортников.

"Одновременно увеличиваются трансграничные потоки наркотиков, оружия и незаконной миграции. Доходы от этой преступной деятельности используются для восполнения ресурсной базы террористов и расширения их боевых возможностей", - добавил Бортников.

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