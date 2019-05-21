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Василий Небензя

Небензя назвал нарушением минских договоренностей украинский закон о языке

© Sputnik / Nancy Sisel
В мире
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Как отметил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, отказ этой организации рассмотреть вопрос о языке на Украине - это проявление двойных стандартов.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Отказ Совбеза ООН включить в повестку вопрос об украинском языке демонстрирует политику двойных стандартов, считает постоянный представитель России в этой организации Василий Небензя.

"Сегодня мы видели систему и двойных, и тройных стандартов в вопросах для обсуждения, к которым члены Совета безопасности хотели бы привлекать внимание", - сказал Небензя.

Россия в воскресенье запросила проведение заседания совета, чтобы привлечь внимание к принятому на Украине закону о языке. В понедельник Совбез простым большинством отказался вносить этот вопрос в повестку дня.

"Совет безопасности в упреждающем порядке дал свою оценку этому документу, поскольку он, по нашему твердому убеждению, прямо нарушает букву и дух комплекса мер по реализации минских договоренностей, которые Совет безопасности одобрил и поддержал резолюцией в феврале 2015 года", - сказал Небензя.

"Таким образом, речь идет о нарушении решений Совета безопасности", - добавил он.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах. Парламент принял этот закон в апреле, но оппозиция внесла постановление о его отмене.

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© AP Photo / Petros Giannakouris
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По ее мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Однако Рада отказалась отменять закон.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич раскритиковал украинский закон о языках. По его словам, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.

Россия запросила представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира и структуры Совета Европы об оценке этого закона.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС - "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".

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Теги:
ООН, Украина
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