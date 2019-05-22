Пока вы спали: трагическая смерть в колодце, ликвидация боевиков, ультиматум США

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КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Жительница села Гиска, расположенного близ Бендер, обнаружила тело своей 43-летней сестры в колодце для разводки труб. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть пострадавшей наступила в результате утопления.

© Sputnik / Miroslav Rotari Погодные рекорды Молдовы 22 мая

По информации пресс-службы МВД Приднестровья, накануне вечером женщина была в гостях. Вернувшись домой, она почувствовала себя нехорошо и вышла во двор. Предположительно, в этот момент самочувствие женщины резко ухудшилось. Потеряв равновесие, она упала в колодец.

Под Владимиром ликвидировали боевиков

Двое бандитов, планировавших совершить теракт, нейтрализованы в Кольчугино Владимирской области во время контртеррористической операции (КТО), сообщил информационный центр НАК.

На территории города Кольчугино Владимирской области в частном доме заблокированы бандиты, планировавшие совершить теракт. На территории города был введен режим КТО.

© Sputnik / Сергей Пятаков Более половины россиян готовы довериться роботу-хирургу

"Во Владимирской области проведена контртеррористическая операция, нейтрализованы двое бандитов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, спецназ блокировал дом, где укрывались боевики, а жители близлежащих домов были эвакуированы. На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по правоохранителям и были убиты ответным огнем, пояснили в НАК.

Хоккеисты сборной России обыграли шведов в матче чемпионата мира

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции в заключительном матче группового этапа проходящего в Словакии чемпионата мира.

© Sputnik / Виталий Тимкив Какие бизнес-проекты намерены организовать в Приднестровье иностранцы

Встреча группы В, состоявшаяся в Братиславе, завершилась со счетом 7:4 (0:1, 6:0, 1:3). В составе россиян шайбы забросили Артем Анисимов (21-я минута), Евгений Дадонов (25-я), Александр Овечкин (29-я), Кирилл Капризов (35-я), Михаил Григоренко (38-я), Евгений Малкин (38-я) и Дмитрий Орлов (53-я). У проигравших отличились Габриэль Ландескуг (8-я), Вильям Нюландер (53-я), Оливер Экман-Ларссон (57-я) и Йон Клингберг (59-я).

США поставили Турции ультиматум из-за российских С-400

США дали Турции две недели на отказ от российских зенитных ракетных комплексов С-400, пишут западные СМИ.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Курс валют на ближайшее время: как поведут себя евро и доллар

В течение этого периода Анкара должна отменить сделку с Москвой и закупить американские системы противоракетной обороны Patriot. В противном случае США исключат Турцию из программы F-35 (компании) Lockheed Martin.

Более того, США могут не ограничится лишением Турции ста обещанных истребителей. Отказ от выполнения ультиматума может привести к введению Вашингтоном санкций против Анкары и "возможной реакции НАТО".

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