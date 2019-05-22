Совфед призвал ОБСЕ усилить защиту прав журналистов на Украине

Запрос был направлен в ОБСЕ по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в связи с делом Кирилла Вышинского.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Комиссия Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ направила письмо представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру. Запрос с просьбой предпринять усилия по защите прав журналистов на Украине был направлен по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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"Мы отправили письмо специальному представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру относительно нарушения прав журналистов на Украине по четырем позициям: требование разобраться и предъявить необходимые запросы правительству Украины в связи с делом Кирилла Вышинского, недопущение зарубежных журналистов на территорию Украины, практика выдворения журналистов с территории Украины, требование приложить все усилия для мобилизации стран-членов ОБСЕ с целью закрытия сайта "Миротворец", - сообщил глава комиссии Алексей Пушков.

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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля.

В апреле 2019 года более 250 журналистов в России и по всему миру подписали обращение к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Ранее почти 50 политиков, журналистов, общественных деятелей и правозащитников в странах Латинской Америки также направили свои обращения украинским властям.

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