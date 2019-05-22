Совфед призвал ОБСЕ усилить защиту прав журналистов на Украине

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Комиссия Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ направила письмо представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру. Запрос с просьбой предпринять усилия по защите прав журналистов на Украине был направлен по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
"Мы отправили письмо специальному представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру относительно нарушения прав журналистов на Украине по четырем позициям: требование разобраться и предъявить необходимые запросы правительству Украины в связи с делом Кирилла Вышинского, недопущение зарубежных журналистов на территорию Украины, практика выдворения журналистов с территории Украины, требование приложить все усилия для мобилизации стран-членов ОБСЕ с целью закрытия сайта "Миротворец", - сообщил глава комиссии Алексей Пушков.
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля.
В апреле 2019 года более 250 журналистов в России и по всему миру подписали обращение к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Ранее почти 50 политиков, журналистов, общественных деятелей и правозащитников в странах Латинской Америки также направили свои обращения украинским властям.
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