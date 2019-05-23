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Пока все спали: ночное землетрясение, заявление Лазарева о "Евровидении"

© AP Photo / Marco Ugarte
В мире
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Тема:
Самое интересное за ночь (179)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Пока все спали, в Румынии примерно в 22.40 произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы неподалеку от города Бузэу. Сила толчков составила 4,1 балла.

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Его эпицентр находился на глубине 124 километров. 

Аналитик из ЕС сравнил скандал с вице-канцлером Австрии с убийством Кеннеди

Глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн в связи со скандалом вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе напомнил об убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году, которое до сих пор не расследовано, поскольку, по словам аналитика, в нем были заинтересованы слишком многие.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением, что вице-канцлер Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. Это привело к отставке рядов членов правительства Австрии.

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"Есть много тех, кто заинтересован, чтобы предать гласности эту манипуляцию… Это немного напоминает мне - хотя, конечно, это и не одно и то же - когда убили Кеннеди. Тогда было столь много путей для расследования, поскольку заинтересованы были слишком многие", - сказал РИА Новости Томанн.

Скандал в Австрии он назвал межпартийной борьбой. "Есть также желание определенного числа атлантистов в ЕС избежать сближения политических партий с Россией", - сказал аналитик.

По его словам, "на этом настаивают партии атлантистов, левых (левоцентристов) и либералов (либеральных демократов), которые хотят избежать сближения между правыми (центристами) и правыми популистами".

Лазарев оценил выступления лидеров Евровидения

Певец Сергей Лазарев, занявший третье место на песенном конкурсе Евровидение, в своем Instagram оценил выступления оппонентов, занявших первое и второе места.

"У победителя (Дункан Лоуренс. – прим. ред.) классная песня, у итальянца (певец Mahmood. – прим. ред.) тоже! Так что мы в прекрасной компании! Каждый достоин!" - написал Лазарев, отвечая на комментарии пользователей.

При этом он посетовал на сложности с голосованием в свою пользу. Так, один из пользователей указал, что, к примеру, в Испании какое-то время не отправлялись СМС-сообщения в поддержку российского певца.

"Много фактов, которые уже никому не предъявишь! Но! Я доволен, что вновь (занял. – прим. ред.) призовое место! Очень сильный год! Это круто", - ответил Лазарев.

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