Пока вы спали: опасная находка в Тирасполе, детали свадьбы Насти Каменских

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. При проведении земельных работ на территории своего участка 78-летний тираспольчанин обратил внимание на подозрительный предмет, находившийся в почве.

При ближайшем рассмотрении он увидел, что это граната.

Мужчина немедленно позвонил в милицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа столичного УВД и сапёры. Специалисты подтвердили, что найденный предмет – граната РГД-5 без запала. На боеприпасе были видимые признаки коррозии. Его изъяли. По данному факту проводится проверка.

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

В Сети появилось новые видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт “Потап и Настя”. Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте, посвященном исполнителям.

Видеоролики запечатлели моменты, когда новобрачные танцуют и поют вместе, а также едят праздничный торт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Potapynastya (@potapynastya) 23 Май 2019 в 1:53 PDT

Ранее 38-летний жених и 32-летняя невеста не афишировали своих отношений. Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских. Девушка, в свою очередь, поблагодарила своего избранника за то, что он поддержал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их пару "от лишних глаз, слов и постов".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Potapynastya (@potapynastya) 23 Май 2019 в 1:56 PDT

В WikiLeaks прокомментировали выдвижение новых обвинений Ассанжу в США

Организация Wikileaks заявила, что новые обвинения со стороны США в адрес ее основателя Джулиана Ассанжа знаменуют конец свободы прессы в стране.

© Sputnik / Miroslav Rotari Погодные рекорды Молдовы 24 мая

Ранее власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения по 17 эпизодам, связанным с незаконным получением и раскрытием секретной информации. Ассанжу в общей сложности грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений.

"Это безумие. Конец журналистской деятельности в области национальной безопасности и первой поправке (к конституции США)", - говорится в сообщении портала в Twitter.

Первая поправка к конституции США гарантирует свободу слова и печати в стране.

© Photo : Фото предоставлено пресс-службой "Ростеха" Очки с распознаванием лиц: дополнительный атрибут российской полиции

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог.

Как сообщил РИА Новости адвокат Ассанжа, британский суд 2 мая дал США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.

Профессор рассказал о рисках для туристов в Европе

Появление инфекций, устойчивых к лекарствам, патогенов, распространяемых насекомыми, в том числе клещами, вспышки кори из-за снижения вакцинации и сезонный грипп представляют собой основные угрозы для общественного здоровья на фоне изменений климата и роста туристических потоков в Европе, рассказал РИА Новости профессор Европейского центра профилактики и контроля над заболеваниями (ECDC) Майк Кэтчпоул.

"С учетом изменений в нашем обществе, таких как рост международного туризма, изменения климата, мы видим, с точки зрения распространения инфекционных заболеваний в Европе, новые, появляющиеся на горизонте угрозы", - сказал.

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По его словам, "сезонный грипп по-прежнему оказывает огромное влияние на заболеваемость и смертность населения в ЕС".

"Зоонозный грипп и другие новые респираторные вирусы продолжают угрожать общественному здоровью неожиданными путями. Поэтому большое значение имеет мониторинг общего воздействия сезонного, зоонозного и пандемического гриппа в сочетании с мощной национальной сетью лабораторий в ЕС", - сказал специалист, указав на угрозы от вирусов птичьего гриппа, таких как A(H5) и A(H7N9), а также "ближневосточного респираторного синдрома" (коронавирус РВК).

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