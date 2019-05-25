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Машины скорой помощи на место взрыва на пешеходной улице в центре Лиона

Пока все спали: осуждения в Тирасполе, взрыв в Лионе, итоги "Голос. Дети"

© AFP 2019 / PHILIPPE DESMAZES
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КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Экс-премьер Приднестровья Татьяна Туранская и три министра команды бывшего президента Евгения Шевчука (вице-премьер Майя Парнас, министр финансов Елена Гиржул и министр по социальной защите и труду Оксана Буланова) в пятницу тираспольским городским судом приговорены заочно к 8 годам лишения свободы, сообщили региональный СМИ.

Экс-чиновники признаны судом виновными в деле о незаконном удержании 30% зарплат и пенсий в 2015 году, что являлось превышением должностных полномочий.

Глава МВД Александр Жиздан
© Sputnik / Miroslav Rotari
Глава МВД о судьбе Евгения Шевчука

Приговор вынесен заочно, так как все фигуранты дела после первых допросов покинули Приднестровье и находятся в розыске.

"Им назначено наказание каждой по 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти Приднестровья сроком на 4 года", - сказал начальник управления прокуратуры Александр Старожук. По его словам, все осужденные лишены государственных наград.

Экс-президент Шевчук, руководивший ПМР с 2011 по 2016 годы, в декабре 2018 года приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Шевчук покинул территорию Приднестровья, в ноябре 2017 года был объявлен в розыск.

Что произошло в Лионе

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ заявила, что прокуратура Парижа рассматривает версию террористического сговора при взрыве в Лионе, при котором пострадали не менее 13 человек.

По ее словам, отдел прокуратуры Парижа, ответственный за борьбу с терроризмом, начал расследование преступного террористического сговора. Но нужно дождаться результатов расследования, которое ведется в данный момент и поручено судебной полиции.

"Исходя из результатов, можно будет в дальнейшем квалифицировать данное расследование (как террористическое или нет - ред.)", - заявила глава ведомства.

При этом она добавила, что "еще слишком рано говорить о теракте".

Полиция сопровождает аварийно-спасательные службы после взрыва на пешеходной улице в центре Лиона
© AFP 2019 / PHILIPPE DESMAZES
В центре города Лион взорвалась нашпигованная гвоздями посылка - фото, видео

Взрыв прогремел в центре Лиона в пятницу. По предварительной версии, на улице взорвался заминированный сверток. В результате пострадали не менее 13 человек.

Согласно записям камер видеонаблюдения, сверток оставил неизвестный, который подъехал на велосипеде к булочной. 

В настоящий момент мужчину разыскивает полиция, его личность установлена, но не раскрывается. Это мужчине от 30 до 35 лет. Он был одет в черный свитер, светлые шорты-бермуды, носил темные очки.

Кто победил в шоу "Голос. Дети"

Все финалисты шестого сезона шоу “Голос. Дети” стали его победителями. Каждому из победителей проекта достается приз в миллион рублей, а также возможность записаться в студии “Юниверсал мьюзик”.

© Photo: Facebook / Голос.Дети
"Голос.Дети": результаты финала аннулированы, в эфир выйдет спецвыпуск шоу

Об этом сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в ходе специального выпуска проекта.

По его словам, было принято решение не проводить повторное голосование.

При этом, как подчеркнул Эрнст, в будущем году состоится и очередной, седьмой сезон.

Скандал вокруг итогов конкурса "Голос. Дети": Алсу прервала молчание >>>

Решение объявить всех финалистов шестого сезона проекта "Голос. Дети" победителями шоу является очень мудрым, спецвыпуск получился трогательным, считает телеведущий Максим Галкин.

" Это было замечательно, трогательно, классно, мы еще раз насладились потрясающими ребятами", — сказал Галкин на видео, опубликованном в Instagram.

Он назвал речь Эрнста очень правильной и отметил, что Первый канал достойно вышел из конфликта.

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