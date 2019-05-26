08:51 26 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.08
  • USD18.03
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.68
Поиск
Красная дорожка церемонии открытия Каннского международного кинофестиваля

Пока все спали: водители-мздодатели, пожар в торговом центре, призы в Каннах

© REUTERS / Regis Duvignau
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (181)
100 0 0

Главные новости с ночной ленты информагентств - в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Растет число запротоколированных эпизодов, в которых молдавские водители пытались дать взятку работникам дорожной полиции.

Мороженое для водителей
© Video: Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Дорожная полиция Молдовы вместо штрафов дарит мороженое

По данным Генерального инспектората по патрулированию, с начала года документально оформлен 21 случай активного коррумпирования его работников. Больше всего покушений на дачу взятки произошло в столице и на самых оживленных трассах республики.

Растет и размер сумм, предлагаемых за то, чтобы не составлять протокол о нарушении правил дорожного движения.

Взятки варьировались от одной до десяти тысяч леев.

Водители, пойманные на попытках дать мзду человеку с жезлом, рискуют получить штраф до 200 тысяч леев или тюремное заключение до шести лет.

ТЦ сгорел, жертв нет

В Иркутске в воскресенье утром ликвидировали пожар, который охватил торговый центр. 

МЧС опубликовало видео спасения дельфинов при пожаре в Севастополе
© Youtube / Севастополь МЧС
Так выручали из беды дельфинов при пожаре в Севастополе - видео МЧС

В тушении приняли участие 38 человек и 12 единиц техники.

"Прибывшие подразделения локализовали открытое горение на площади 500 квадратных метров", - сказал представитель областного главка МЧС, добавив, что затем пожар был ликвидирован.

Он уточнил, что погибших и пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС, которым предстоит установить причину происшествия.

В субботу серьезное возгорание было ликвидировано в севастопольском дельфинарии.

Канны: раздача призов

Престижный киносмотр проходил на Лазурном берегу с 14 мая, в субботу вечером состоялась торжественная церемония награждения победителей.

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо.

Приз вручила французская актриса Катрин Денев.

Комедия, которая оборачивается под конец настоящей драмой, рассказывает об очень бедной семье, устраивающейся на работу в семью богачей.

Дворец Фестивалей и Конгрессов – эпицентр фестивальной жизни.
© Sputnik / Anatol RADUL
В объективе Sputnik Молдова: Канны, май, фестивальная “маета“
10

Гран-при Международного Каннского кинофестиваля присужден фильму "Атлантика".

Автор работы Мати Диоп триумфально дебютировал в качестве режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.

Лучшими режиссерами назвали бельгийцев Жан-Пьера и Люка Дарденн. Братья представили фильм "Молодой Ахмед".

Эмили Бичем получила приз за лучшую женскую роль в картине "Малыш Джо" Джессики Хауснер. Приз за лучшую мужскую роль достался Антонио Бандерасу, снявшемуся в фильме "Боль и слава" Педро Альмодовара.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Самое интересное за ночь (181)

По теме

Мир за сутки: трагическая смерть в колодце, ликвидация боевиков, ультиматум США
Мир за сутки: ночное землетрясение, заявление Лазарева о "Евровидении"
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые странные и необычные животные нашей планеты - фото
МЧС опубликовало видео спасения дельфинов при пожаре в Севастополе
Так выручали из беды дельфинов при пожаре в Севастополе - видео МЧС
Защита от лесного клеща
Как защититься от укуса клеща

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться