Пока все спали: водители-мздодатели, пожар в торговом центре, призы в Каннах

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КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Растет число запротоколированных эпизодов, в которых молдавские водители пытались дать взятку работникам дорожной полиции.

По данным Генерального инспектората по патрулированию, с начала года документально оформлен 21 случай активного коррумпирования его работников. Больше всего покушений на дачу взятки произошло в столице и на самых оживленных трассах республики.

Растет и размер сумм, предлагаемых за то, чтобы не составлять протокол о нарушении правил дорожного движения.

Взятки варьировались от одной до десяти тысяч леев.

Водители, пойманные на попытках дать мзду человеку с жезлом, рискуют получить штраф до 200 тысяч леев или тюремное заключение до шести лет.

ТЦ сгорел, жертв нет

В Иркутске в воскресенье утром ликвидировали пожар, который охватил торговый центр.

В тушении приняли участие 38 человек и 12 единиц техники.

"Прибывшие подразделения локализовали открытое горение на площади 500 квадратных метров", - сказал представитель областного главка МЧС, добавив, что затем пожар был ликвидирован.

Он уточнил, что погибших и пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС, которым предстоит установить причину происшествия.

В субботу серьезное возгорание было ликвидировано в севастопольском дельфинарии.

Канны: раздача призов

Престижный киносмотр проходил на Лазурном берегу с 14 мая, в субботу вечером состоялась торжественная церемония награждения победителей.

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо.

Приз вручила французская актриса Катрин Денев.

Комедия, которая оборачивается под конец настоящей драмой, рассказывает об очень бедной семье, устраивающейся на работу в семью богачей.

Гран-при Международного Каннского кинофестиваля присужден фильму "Атлантика".

Автор работы Мати Диоп триумфально дебютировал в качестве режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.

Лучшими режиссерами назвали бельгийцев Жан-Пьера и Люка Дарденн. Братья представили фильм "Молодой Ахмед".

Эмили Бичем получила приз за лучшую женскую роль в картине "Малыш Джо" Джессики Хауснер. Приз за лучшую мужскую роль достался Антонио Бандерасу, снявшемуся в фильме "Боль и слава" Педро Альмодовара.

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