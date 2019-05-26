Гольф на высшем уровне: Трамп и Абэ сыграли партию

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф в Mobara Country Club в префектуре Тиба, где к ним присоединился известный японский профессиональный гольфист Исао Аоки.

Американский лидер, одетый в брюки темного цвета и красную куртку, прибыл к гольф-клубу на американском военном вертолете, свидетельствуют кадры телеканала NHK. В руках он держал красную кепку в тон куртке.

Абэ также прибыл к гольф-клубу на вертолете, но чуть раньше Трампа. Японский премьер был одет в белые брюки, полосатое поло темных цветов поверх белой футболки и синий пиджак. Встретив Трампа у вертолета, Абэ обменялся с ними приветственными словами, после чего лидеры остановились для совместного фотографирования, пожав руки перед камерами.

Trump, Abe enjoying golf, sumo https://t.co/6UI51qjTdu — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 26 мая 2019 г.

​После игры в гольф лидеры двух стран направились в спортивную арену "Рёгоку Кокугикан", где к ним присоединились их супруги. Американский лидер намерен вручить изготовленный в США трофей победителю чемпионата. В японских СМИ этот трофей уже получил прозвище "кубок Трампа".

Посещение Трампом турнира по сумо уже вызвало живой интерес у японских блогеров. Многие задаются вопросом, как американский президент, который не отличается хрупким телосложением, сможет высидеть все соревнование на традиционных японских подушках "дзабутон", ведь именно на них сидят зрители первых рядов близ арены.

Японская пресса, в свою очередь, сообщает, что американскому президенту не придется испытывать дискомфорт, так как специально для него и японского премьера вынесут стулья.

Не меньший ажиотаж в прессе и социальных сетях вызвала информация о том, что вокруг лидеров двух стран во время соревнований рассадят охрану, что может доставить неудобства обычным зрителям.

Японцы шутят, что охранники будут защищать Трампа от подушек, которые увлеченные фанаты нередко бросают в сторону арены.

Завершением дня должен будет стать ужин в японском ресторане "робатаяки", где морепродукты, мясо или овощи готовятся на углях на глазах посетителей. Японская пресса отмечает, что, выбрав это заведение, Токио стремится выразить уважение вкусам Трампа, который известен своей любовью к хорошо прожаренным стейкам.

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