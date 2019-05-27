Успешные заработки: молдаванка получила миллионы от старого итальянца

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Несколько лет 57-летняя гражданка Молдовы ухаживала за престарелым итальянцем - владельцем сети небольших гостиниц в провинции Брешиа. Богатый 92-летний мужчина перед смертью завещал ей все имущество, оцениваемое в три миллиона евро.
У умершего были родственники, которые могли унаследовать все богатство, нажитое их дедом, однако пожилой миллионер завещал все именно сиделке.
Когда, после смерти престарелого отельера, было озвучено завещание, родные пожилого человека поспешили оспорить наследование богатств гражданкой Молдовы в суде. По мнению родственников покойного, уроженка Молдовы и ее сын принудили старика подписать завещание. Однако адвокатам удалось доказать обратное - старик находился в здравом уме и ясной памяти.
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Интересны обстоятельства, предшествовавшие подписанию завещания. При жизни пожилой итальянец отдал сиделке 250 тысяч евро наличными. Что побудило итальянского миллионера так благосклонно отнестись к гражданке Молдовы неизвестно. Однако теперь миллионы будут принадлежать именно ей.
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