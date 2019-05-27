Успешные заработки: молдаванка получила миллионы от старого итальянца

Умерший владелец гостиниц завещал гражданке Молдовы все свои сбережения и имущество.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Несколько лет 57-летняя гражданка Молдовы ухаживала за престарелым итальянцем - владельцем сети небольших гостиниц в провинции Брешиа. Богатый 92-летний мужчина перед смертью завещал ей все имущество, оцениваемое в три миллиона евро.

У умершего были родственники, которые могли унаследовать все богатство, нажитое их дедом, однако пожилой миллионер завещал все именно сиделке.

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Когда, после смерти престарелого отельера, было озвучено завещание, родные пожилого человека поспешили оспорить наследование богатств гражданкой Молдовы в суде. По мнению родственников покойного, уроженка Молдовы и ее сын принудили старика подписать завещание. Однако адвокатам удалось доказать обратное - старик находился в здравом уме и ясной памяти.

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Интересны обстоятельства, предшествовавшие подписанию завещания. При жизни пожилой итальянец отдал сиделке 250 тысяч евро наличными. Что побудило итальянского миллионера так благосклонно отнестись к гражданке Молдовы неизвестно. Однако теперь миллионы будут принадлежать именно ей.

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