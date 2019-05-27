Гражданин Молдовы хотел провезти через границу портрет женщины в стиле "ню"

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Пять картин с подписями разных авторов попытался провезти в рейсовом автобусе Кишинев-Одесса гражданин Молдовы, не сопроводив полотна соответствующими документами об их происхождении.
На совместном межгосударственном пункте пропуска Паланка-Маяки-Удобное сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили в сумке водителя пять полотен неизвестных авторов, владелец груза, не задекларировший произведения искусства, объяснил, что приобрел картины на одном из рынков Кишинева.
Художественные произведения - пейзажи и портрет женщины в стиле "ню" - были переданы сотрудникам правоохранительных органов Молдовы с целью определения их ценности.
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