Гражданин Молдовы хотел провезти через границу портрет женщины в стиле "ню"

Проводя досмотр вещей граждан Молдовы, украинские таможенники обнаружили у водителя рейсового автобуса несколько полотен неизвестных авторов, владелец живописного груза не задекларировал провоз картин.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Пять картин с подписями разных авторов попытался провезти в рейсовом автобусе Кишинев-Одесса гражданин Молдовы, не сопроводив полотна соответствующими документами об их происхождении.

© Sputnik / Александр Натрускин Бышок: нет такой галереи, из которой нельзя было бы похитить картину

На совместном межгосударственном пункте пропуска Паланка-Маяки-Удобное сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили в сумке водителя пять полотен неизвестных авторов, владелец груза, не задекларировший произведения искусства, объяснил, что приобрел картины на одном из рынков Кишинева.

Художественные произведения - пейзажи и портрет женщины в стиле "ню" - были переданы сотрудникам правоохранительных органов Молдовы с целью определения их ценности.

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