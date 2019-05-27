Пока вы спали: разборки в Ниспоренах, выборы в Европарламент, заявление дочери Алсу

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. В минувшие выходные по всей Европе прошли выборы в Европарламент. И уже стали известны предварительные итоги.

Две фракции евроскептиков и националистов в новом составе Европарламента могут суммарно рассчитывать на 108 мандатов, что чуть меньше, чем согласно предыдущей оценке ЕП по итогам выборов.

Ранее сообщалось, что "альянс (итальянского вице-премьера Маттео) Сальвини", объединяющий евроскептиков из Франции, Австрии, Бельгии, Италии и других стран, может получить 57 кресел (в прошлом парламенте в рамках фракции "Европа наций и свобод" было 37), а сторонники Brexit из "Европы свободы и прямой демократии" могут рассчитывать еще на 56 мандатов (был 41).

При этом доля "Европейской народной партии", ведущей политической силы, претендующей на пост главы ЕК, подросла до 178 мандатов, а вторая по величине фракция социал-демократов будет насчитывать 152. Вместе они могут набрать в рамках коалиции 330 мандатов, что недостаточно для правящего большинства.

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Немного сократилась после уточнения оценок и доля "зеленых", с 70 до 67 мандатов. Экологи пока не заявили, кандидата от какой партии поддержат на смену главы ЕК.

Разборки между соседями в Молдове

Инцидент произошел в одном из сел Ниспоренского района. Как сообщают полицейские, двое мужчин встретились в магазине. Что между ними произошло, неизвестно, однако 24-летний агрессор вытащил пистолет, которым владел на законных основаниях, и трижды выстрелил в своего односельчанина. Мужчина был срочно доставлен в районную больницу и госпитализирован в отделение реанимации, однако вскоре скончался.

Как сообщают соседи, между двумя мужчинами существовал давний конфликт.

Правоохранительные органы установили, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Агрессора взяли под стражу на 72 часа, он отказался давать показания. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Объявлены победители 72-го Каннского кинофестиваля

Главный приз Каннского кинофестиваля - Золотая пальмовая ветвь - достался фильму "Паразит" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо.

Британская актриса Эмили Бичем получила приз за лучшее исполнение женской роли в психологической драме "Крошка Джо".

Специального упоминания жюри 72-го Каннского кинофестиваля удостоилась франко-сенегальская режиссер Мати Диоп за фильм "Атлантик", посвященный судьбе мигрантов и оставляемых ими на родине женщин.

Специального упоминания жюри удостоилась франко-сенегальская режиссер Мати Диоп за фильм "Атлантик", посвященный судьбе мигрантов и оставляемых ими на родине женщин.

Дочь Алсу прокомментировала финал шоу "Голос"

Дочь Алсу Микелла Абрамова, финалистка шестого сезона проекта "Голос. Дети" на Первом канале в Instagram поблагодарила за поддержку подписчиков, друзей, Первый канал, организаторов конкурса и наставников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mikella🌸 (@mikellaabramova) 26 Май 2019 в 6:54 PDT

"Даже на расстоянии я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала! Моя мечта — выйти на Сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!"

Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.

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На момент написания заметки Науседа получил 66,72% голосов, а его конкурент депутат сейма Ингрида Шимоните – 33,28%.

Шимоните уже поздравила своего оппонента с победой на выборах. Действующий президент страны Даля Грибаускайте также поздравила Науседу и пожелала ему силы и успехов в реализации ожиданий избирателей.

Успех российских спортсменов

Хоккеисты сборной России завоевали бронзовые медали чемпионата мира в Словакии.

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В матче за третье место подопечные Ильи Воробьева обыграли по буллитам команду Чехии.

Встреча завершилась со счетом 3:2. В основное время у россиян отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов. У чехов шайбы забросили Михал Ржепик и Доминик Кубалик. В дополнительное время команды голов не забили. Победный буллит реализовал Никита Гусев.

Сборная России в пятый раз в истории чемпионатов мира заняла третье место.

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