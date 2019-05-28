В Вильнюсе задержан шеф-редактор Sputnik Литва

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. В Вильнюсе правоохранительные органы задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, сообщает телеграм-канал "Ближнее зарубежье. LIVE".
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Журналист был задержан в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальный безопасности". Ему установлен запрет на въезд в Литву сроком на пять лет.
В воскресенье в Литве прошли президентские выборы. Лидером гонки стал независимый кандидат и финансист Гитанас Науседа — он получил 66,7% голосов избирателей.
Науседа заявил во вторник, 28 мая, что отношение официального Вильнюса к России с его приходом не претерпят изменений: Литва продолжит нынешний курс на конфронтацию с нею, как и активную поддержку нынешних властей Украины.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Ранее в МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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Похожая ситуация характерна и для Молдовы. Ранее власти неоднократно не разрешали въезд в республику российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. В конце июля 2018 года в Молдову не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.
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