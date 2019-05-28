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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

В Москве задержание россиянина в Косово расценили как провокацию

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Косовский спецназ провел во вторник на севере страны масштабную операцию, при этом два сотрудника миссии ООН, в том числе россиянин, были ранены.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. В Москве резко осудили инцидент с россиянином в Косово.

Во вторник рано утром подразделения косовоалбанской полиции провели спецоперацию на севере Косово, где проживают преимущественно сербы. Были задержаны два десятка человек, в том числе гражданин РФ, сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, УНМИК) Михаил Краснощеков.

© AP Photo / Visar Kryeziu
Рейд полиции Косово, 28 мая 2019 года.

"Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в Москве поведение косоваров назвали прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США.

Игорь Пшеничников
© Photo: riss.ru
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"Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук", — подчеркнули в МИД, комментируя обострение ситуации на Балканах.

На инцидент прореагировала миссия ООН (УНМИК), отметив, что она следит с большой озабоченностью за развитием ситуации на севере Косово, включая задержание двух сотрудников миссии ООН во время акции полиции Косово.

"Оба сотрудника были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи в связи с ранениями", - говорится в сообщении миссии.

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