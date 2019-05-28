В Москве задержание россиянина в Косово расценили как провокацию

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. В Москве резко осудили инцидент с россиянином в Косово.
Во вторник рано утром подразделения косовоалбанской полиции провели спецоперацию на севере Косово, где проживают преимущественно сербы. Были задержаны два десятка человек, в том числе гражданин РФ, сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, УНМИК) Михаил Краснощеков.
"Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в Москве поведение косоваров назвали прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США.
"Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук", — подчеркнули в МИД, комментируя обострение ситуации на Балканах.
На инцидент прореагировала миссия ООН (УНМИК), отметив, что она следит с большой озабоченностью за развитием ситуации на севере Косово, включая задержание двух сотрудников миссии ООН во время акции полиции Косово.
"Оба сотрудника были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи в связи с ранениями", - говорится в сообщении миссии.
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