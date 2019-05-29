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Пока вы спали: путешествие молдавских яблок в Россию, иск Huawei в США

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Самое интересное за ночь (184)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Сотрудниками Россельхознадзора по Орловской и Курской областям при проведении фитосанитарного контроля в отношении партии яблок свежих из Молдовы был выявлен паразит, однако товар все-таки попал к потребителям.

Жара
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В партии обнаружена калифорнийская щитовка в жизнеспособном состоянии. Как сообщила представитель ведомства Ольга Чанова, вредитель опасности для человека не представляет. Но способен нанести большой урон растениям и имеет карантинное значение на посадочном и прививочном материале, поэтому его ввоз разрешен. Товарный вид таких яблок не впечатляет покупателей, тем более с наличием насекомых, питающихся соком яблок, но потребителям можно не беспокоиться, вся партия плодов направилась в магазины. 

Huawei подала иск в США в связи с внесением компании в черный список

Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

"Компания Huawei уже подала иск в США и намерена подать ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства о признании соответствующего закона антиконституционным", - говорится в распространенном заявлении.

В компании назвали запрет "лишением общественных прав". 

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"Этот закон прямо определяет, что компания Huawei виновна, и предусматривает введение значительного числа ограничений для Huawei. Цель его предельно ясна - вытеснить Huawei с рынка США. Это тирания "использования законодательства вместо суда", что запрещено Конституцией США", - подчеркивается в документе.

В Huawei выразили надежду, что суд объявит запрет в отношении компании неконституционным и вынесет постановление о прекращении его исполнения.

Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

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Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

Макрон назвал условие созыва встречи в "нормандском формате"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать встречу в "нормандском формате", как только для этого сложатся политические условия.

"Я бы этого хотел. Я ее организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность", — сказал Макрон.

Он добавил, что в скором времени планирует провести диалог с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, и также не исключил возможность визита в Киев.

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Ранее в Кремле заявили, что ясности по возможности встречи пока нет. Как рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва не против саммита в "нормандском формате", но не является сторонником встречи ради встречи.

Перед этим спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не исключил, что встреча в "нормандском формате" может состояться в июле. По его словам, США с Россией находятся во взаимодействии по вопросу возможной встречи и выполнения Минских соглашений.

Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом

Никто не заинтересован в институциональном конфликте между Евросоветом и Европарламентом из-за отбора кандидата на пост главы Еврокомиссии, переговоры в ближайшие недели должны позволить найти решение, заявил журналистам в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск.

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По итогам выборов в Европарламент главы правительств и государств в рамках Евросовета должны согласовать между собой квалифицированным большинством кандидатуру на пост нового главы ЕК, а затем внести ее на утверждение ЕП, где кандидат должен быть утвержден подавляющим большинством голосов.

При этом Европарламент придерживается мнения о необходимости применения процедуры "ведущего кандидата", которая предусматривает, что на пост главы ЕК претендует в приоритетном порядке партийный кандидат от крупнейшей фракции, заручившийся парламентским большинством.

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"Все лидеры придерживаются позиции о необходимости хороших отношений с Европарламентом в ходе переговоров. Мы хотим уважать ЕП, их мнения. Я уверен, что мы найдем самый лучший путь, как вести переговоры с ЕП, потому что это общий интерес - найти политическое большинство среди лидеров в Евросовете, а также парламенте", - сказал он.

По его словам, "никто не заинтересован в межинституциональном конфликте, и наши дискуссии сегодня - это лучшая гарантия избежать любого риска конфликта".

"Я проведу консультации с Европарламентом, как это предусмотрено договором. Чтобы запустить этот процесс, я уже предложил встретиться с руководством ЕП, как только они будут готовы. Параллельно я также продолжу свои консультации с членами Евросовета по вопросу о будущем председателе ЕК... Я могу обещать, что буду максимально открытым и прозрачным. Надеюсь, что на этой основе мы сможем внести ясность по всем этим постам уже в июне", - добавил он. 

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