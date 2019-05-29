Спецпрокурор США Роберт Мюллер уходит в отставку

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы США, официально объявил, что его расследование закрыто и он уходит в отставку.

"Решение об этом я принял самостоятельно. Меня пригласили давать показания в Конгрессе США, но я не буду этого делать. Мы тщательно выбирали слова в представленном нами документе, и я не вижу оснований предоставлять информацию в большем объеме, чем уже содержится в моем докладе", - подчеркнул он, выступая со специальным заявлением.

В апреле 2019 года, спустя почти два года работы, был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.

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