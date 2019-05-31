СМИ: в КНДР из-за провала переговоров с Трампом казнили спецпредставителя по США

В прессе Южной Кореи вновь появились сообщения о репрессиях в КНДР.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын казнил пять дипломатов из-за провала саммита КНДР и США, сообщает южнокорейское издание "Чосон ильбо" со ссылкой на неназванных ньсюмейкеров.

Подтверждения этой информации из других источников нет. А Министерство объединения Южной Кореи, курирующее отношения между двумя корейскими государствами, воздержалось от комментариев публикации.

СМИ сообщает, что "казни" подверглись спецпредставитель Госсовета по отношениям с США Ким Хёк Чхоль и еще четыре сотрудника МИД КНДР.

Издание пишет,что Ким Чен Ын приказал казнить высших должностных лиц, после того как они не смогли достичь соглашения с президентом США Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР. Провалившим переговоры предъявили обвинения в шпионаже в пользу Соединенных Штатов.

Ранее в Южной Корее консервативная пресса также распространяла сообщения о казнях в Северной Корее чиновников, которые потом появлялись где-то живыми и невредимыми.

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