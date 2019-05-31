Ползучий ужас на Гавайях: черви, поедающие мозг

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Департамент здравоохранения американского штата Гавайи выпустил предупреждение для туристов после того, как у нескольких человек были обнаружены особи червя, проникающего в мозг, передает телеканал Sky News.

По данным телеканала, личинки червей развиваются в улитках. Улиток обычно поедают крысы, однако зараженную улитку может употребить в пищу и человек.

В организме человека черви питаются тканями мозга, что вызывает эозинофильный менингит. Заболевание влечет тяжелые осложнения, иногда - смерть.

Предупреждения последовали в связи с появлением трех новых случаев заболевания. Один из туристов заразился после того, как "специально съел слизняка на спор", двое других съели немытые фрукты и овощи, сообщает телеканал.

По информации телеканала, число заражений увеличивается с каждым годом.

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