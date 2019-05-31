Мост не для слабонервных появился в Китае - видео

Захватывающий ролик, на котором запечатлено прохождение туристов по этому высокому мосту размещен в Сети.

В китайском парке развлечений Хуаси появился самый длинный стеклянный мост для сильных духом, рассказывает NDTV.

Переправа длиной 518 м располагается на высоте 100 м, что делает переход еще увлекательнее. Толщина специального стекла составляет всего 3,5 см, но мост может выдерживать вес до 4,7 т (примерно 2600 человек). Для усиления "приключенческого" эффекта на мосту разместили динамики, по которым транслируются звуки трескающегося стекла.

В Китае появился самый длинный стеклянный мост для сильных духом. Переправа длиной 518 метров располагается на высоте 100 метров, что делает переход еще увлекательнее.

Толщина специального стекла составляет всего 3,5 сантиметра, но мост может выдержать вес почти до пяти тонн.

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