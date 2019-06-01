Мир за сутки: стрельба на курорте в США, Apple отказывается от iTunes

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КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Число жертв стрельбы в американском курортном городе Вирджиния-Бич в субботу возросло до 12, заявил журналистам глава полиции города Джим Сервера.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в административном здании, 11 человек погибли, минимум шесть получили ранения. Нападавший после перестрелки с полицией мертв. О мотивах его поступка ничего неизвестно, полиция сообщила только, что он работал в городских службах.

"Один из пострадавших скончался от ранений по пути в больницу. У нас также еще четверо новых пострадавших, которым оказывают помощь в больнице. И есть информация, что некоторые могут сами добираться в больницы", - сказал он.

Нападавший использовал пистолет калибра 0,45 дюйма с обоймами расширенной емкости.

BREAKING VIDEO: People being rushed out of Virginia Beach Municipal Center after shooting with multiple victims; FBI responding pic.twitter.com/9Z5QryTjcM — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) 31 мая 2019 г.

​По словам Серверы, в перестрелку с подозреваемым в административном здании вступили четверо полицейских.

Когда подозреваемый перестал оказывать сопротивление из-за полученных ранений, полицейские стали оказывать ему первую помощь, но тот скончался. Сервера не стал обсуждать личность подозреваемого и его мотивы, подтвердив только, что тот работал в этом здании и имел туда доступ.

BREAKING VIDEO: Police responding to possible active shooter situation at Virginia Beach Municipal Center pic.twitter.com/L1ty5eLI02 — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) 31 мая 2019 г.

​Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что стрельбу открыл 40-летний Деуэйн Крэддок. По данным газеты, он действовал из мести, однако подробности неизвестны. За последние несколько недель мужчина приобрел много оружия.

Сервера также сообщил, что стрельба велась на всех трех этажах здания, один из пострадавших находился на улице в машине. На месте работают различные службы, включая ФБР.

Apple решила отказаться от iTunes

Корпорация Apple готовится полностью отказаться от iTunes, пишет Bloomberg.

Программу, по данным агентства, заменят на самостоятельные приложения для музыки, телевидения и подкастов вместе с выходом macOS 10.15. Как пишет Bloomberg, такое решение соответствует стратегии Apple, поскольку без iTunes пользователи смогут управлять своими гаджетами через приложение Music.

Предполагается, что глава компании Тим Кук объявит об изменениях на конференции разработчиков WWDC 2019, которая стартует 3 июня.

Плеер iTunes впервые появился в 2001 году. С его помощью пользователи компьютеров Mac слушали музыку и подкасты, смотрели фильмы и ТВ-шоу. Кроме того, он использовался для синхронизации информации на устройствах Apple.

В Болгарии при взрыве гранаты пострадали дети

Полиция города Силистра на северо-востоке Болгарии демонстрировала захват преступника на стадионе города в рамках детской программы Hello, holiday, когда взорвалась граната, от которой пострадали трое шестилетних детей, пишет портал Novinite.

Малыши находились в 50 метрах от места демонстрации. Два мальчика получили ожог стоп, им была оказана медицинская помощь на месте. Девочка получила ожог от 10 до 20% тела. Она была доставлена в больницу города Русе. Жизни детей ничего не угрожает.

Всего на мероприятии находились около 300 детей.

Портал добавляет, что ведется предварительное следствие по статье 338, параграфу 3 уголовного кодекса, которая рассматривает уголовную ответственность за непреднамеренное нанесение вреда одному и более человек посредством взрывчатых веществ.

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