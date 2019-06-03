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Пока все спали: новое ДТП, сбой сервисов Google, дефекты в самолетах Boeing

CC0 / Pixabay / 377053
В мире
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Крупная авария произошла в воскресенье поздно вечером недалеко от Экономической академии Молдовы (ASEM). Одним из участников ДТП стало такси. Инцидент произошел на перекрестке бульвара Григория Виеру и улицы Иерусалимской. 

Водительские права.
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Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что хлопок услышали на улице А.Пушкина. В результате такси перевернулось.

К счастью, обошлось без погибших. Один человек все же получил травмы.

В сети также появилось видео последствий аварии.

Сбой сервисов Google

Сервисы Google, в том числе Google Cloud, G Suite и YouTube, вернулись к нормальной работе, сообщается на сайте Google Cloud Platform.
Ранее в работе этих сервисов наблюдались перебои, снизилась производительность приложений. Издание Verge отмечало, что также наблюдались сбои в работе Snapchat, Gmail, Viber, Nest, Discord и других сервисов.

"Проблема перегрузки сети в восточной части США, оказывавшая влияние на Google Cloud, G Suite и YouTube, была решена для всех затронутых пользователей по состоянию на 16.00 по тихоокеанскому времени США (2.00 мск)", - сообщается на сайте. 

ЯсноПонятно
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Уточняется, что инцидент с Google Cloud был полностью исчерпан в 16.56 (2.56 по кишиневскому времени), а сбои в работе сервиса облачных вычислений Google Compute Engine удалось ликвидировать в 16.45 (2.45 по Кишиневу).

Boeing нашла дефекты в десятках самолетов

Компания Boeing обнаружила не соответствующие нормам прочности рельсы отклоняемых предкрылков в десятках самолетов моделей 737NG и 737MAX, они должны быть заменены в течение десяти дней, говорится в сообщении американского регулятора, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Boeing проинформировал FAA (Федеральное авиационное управление – ред.), что рельсы отклоняемых предкрылков определенных 737NG и 737MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы", - говорится в документе. 

Boeing 737-8 (Symbolbild)
CC BY-SA 2.0 / Alec Wilson / PK-LOI
Молдова закрыла воздушное пространство для Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX

По итогам совместной с FAA проверки установлено, что под это подпадают до 148 деталей, произведенных подрядчиком второго уровня. Компания определила список самолетов, на которые могли быть установлены эти элементы.

"В США затронуты 32 NG и 33 MAX. По всему миру парк затронутых этим машин – 133 NG и 179 MAX", - сказано в документе.

Не соответствующие нормам детали могут раньше срока выйти из строя или треснуть.

"Хотя полный выход из строя рельса отклоняемого предкрылка не приведет к потере самолета, остается опасность, что сломавшаяся деталь может привести к повреждению самолета в полете", - сказано в заявлении. 

Кадры с места крушения Boeing 737 в Индонезии
Associated Press
Кадры с места крушения Boeing 737 в Индонезии

Компаниям, летающим на самолетах с дефектными элементами, предписано в течение десяти дней снять их.

Полеты самолетов модели 737МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран, в том числе Молдова, закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

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