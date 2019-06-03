В самолетах Boeing-737 MAX нашли брак

Компания Boeing обнаружила почти 150 дефектных деталей в самолетах моделей 737 MAX и 737 NG.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Федеральная авиационная администрация (FAA) США сообщила о новых проблемах с самолетом Boeing 737 Max. Выяснилось, что на нескольких сотнях лайнеров установлены неправильно сделанные детали, речь идет о предкрылках.

"Boeing проинформировал FAA (Федеральное авиационное управление – ред.), что рельсы отклоняемых предкрылков определенных 737 NG и 737 MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы", - говорится в документе.

Во время проверки было обнаружено до 148 дефектных деталей, который произвел подрядчик второго уровня.

Отмечается, что не соответствующие нормам детали самолета могут раньше срока выйти из строя или треснуть.

"Хотя полный выход из строя рельса отклоняемого предкрылка не приведет к потере самолета, остается опасность, что сломавшаяся деталь может привести к повреждению самолета в полете", - указано в докладе.

Компаниям, летающим на самолетах с дефектными деталями, следует заменить их в течение десяти дней.

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