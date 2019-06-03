Трамп приехал в Лондон укреплять партнерство

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию, где проведет встречи с британской королевой Елизаветой II и премьером Терезой Мэй.

В рамках визита президента ожидается ряд совместных мероприятий с участием Трампа и членов британского правительства. Премьер Великобритании Тереза Мэй накануне подчеркнула, что визит лидера США поспособствует укреплению партнерства между двумя странами.

"Наши отношения на протяжении многих лет лежат в основе безопасности и процветания наших стран и будут впредь оставаться такими на многие поколения вперед. Вместе мы делаем больше, чем другие страны мира. Мы являемся крупнейшими инвесторами в экономики друг друга, наши прочные торговые отношения и тесные деловые связи создают рабочие места, возможности и благосостояние для наших граждан", - отметила премьер-министр.

Поездка в Лондон станет последним посещением Трампа перед Brexit.

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