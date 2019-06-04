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Российские военные успешно испытали новую противоракету

Министерство обороны РФ
В мире
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В Минобороны РФ отметили, что довольны испытаниями, но не уточнили название ракеты.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Воздушно-космические силы (ВКС) России провели с территории Казахстана успешный испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), сообщается на сайте Минобороны РФ.

Запуск прошел на полигоне Сары-Шаган. В ведомстве не уточнили название ракеты.

Как отметил  замкомандира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко, новая противоракета "успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Видео испытательного пуска опубликовано на официальных страничках Минобороны РФ в социальных сетях. На кадрах видно, как происходило разворачивание и подготовка ракеты к старту.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

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