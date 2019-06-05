Только по "спецпропускам": Афон требуют от паломников с Украины справки

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Справку о принадлежности к Украинской православной церкви требуют предъявить афонские монахи у украинских паломников.

"Отныне все паломники из Украины, которые отправляются на Святую гору Афон, должны иметь при себе, кроме обычных в таких поездках документов (заграничного паспорта и диамонитириона), еще и справку, которая свидетельствует об их принадлежности к Украинской православной церкви", - сообщается на сайте УПЦ.

Уточняется, что в этом документе, оформленном на бланке епархиального управления, должны быть указаны сроки пребывания паломников, и проставлена печать и подпись архиерея. Соответствующий циркуляр Киевской митрополии был отправлен 3 июня всем епархиальным архиереям УПЦ.

В апреле было опубликовано письмо 12 старцев Святой горы Афон высшему органу управления "монашеской республики" - Священному Киноту, его авторы обвинили Константинопольского патриарха Варфоломея в неуважении церковных канонов и грубом вмешательстве в дела Украинской православной церкви.

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На Украине в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине была создана "новая церковь". Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

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